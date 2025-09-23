https://1prime.ru/20250923/markirovka-862661403.html

В России начнутся эксперименты по маркировке мочалок и маникюрных наборов

В России начнутся эксперименты по маркировке мочалок и маникюрных наборов

россия

маркировка товаров

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Эксперименты по маркировке хозяйственных и санитарно-гигиенических изделий, а также товаров для дома и интерьера пройдут в России: так, 25 сентября начинается эксперимент по маркировке мочалок, зубных нитей, носовых платков, полотенец, маникюрных и педикюрных наборов, расчесок и ряда других товаров, сообщили в пресс-службе кабмина. "В России пройдут эксперименты по маркировке в государственной системе "Честный знак" хозяйственных и санитарно-гигиенических изделий, а также товаров для дома и интерьера. Постановления, утверждающие порядок их проведения, подписаны. Эксперимент по маркировке мочалок, зубных нитей, носовых платков, полотенец, маникюрных и педикюрных наборов, расчесок и ряда других товаров пройдет с 25 сентября 2025 года по 31 августа 2026 года", - сказано в сообщении. Участниками эксперимента станут производители, импортеры этих товаров и организации оптовой и розничной торговли. По его результатам будет сформирована общая модель и порядок маркировки, а также отработаны оптимальные технологии нанесения кодов на выбранные изделия. Также правительство утвердило проведение эксперимента по маркировке отдельных видов товаров для дома и интерьера - в их числе посуда, столовые приборы, изделия для мытья и уборки, предметы интерьера. Он пройдет с 1 октября 2025 года по 31 августа 2026 года. "Работа идет в рамках реализации Стратегии государственной политики в области защиты прав потребителей на период до 2030 года", - добавили в кабмине. Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства.

