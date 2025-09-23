Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай в январе-августе увеличил закупки меди из России вдвое - 23.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250923/med-862649356.html
Китай в январе-августе увеличил закупки меди из России вдвое
Китай в январе-августе увеличил закупки меди из России вдвое - 23.09.2025, ПРАЙМ
Китай в январе-августе увеличил закупки меди из России вдвое
Россия в январе-августе текущего года нарастила экспорт меди на китайский рынок вдвое в годовом выражении, следует из анализа РИА Новости данных китайской... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T09:02+0300
2025-09-23T09:02+0300
экономика
медь
россия
китай
япония
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/06/841360686_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_24ebae0f013774d9b3924e153cd49f82.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Россия в январе-августе текущего года нарастила экспорт меди на китайский рынок вдвое в годовом выражении, следует из анализа РИА Новости данных китайской статслужбы. Так, за восемь месяцев поставки выросли до 3,3 миллиарда долларов против 1,65 миллиарда за аналогичный период прошлого года. Это стало максимальной стоимостью экспорта за все время двусторонней торговли. Доля российских компаний в китайском медном импорте за январь-август выросла почти вдвое, составив 6,9% против прошлогодних 3,5%. Крупнейшим поставщиком меди в Поднебесную была Демократическая республика Конго с долей в 20,1%. Второй была Япония с 8,4%, тройку лидеров замыкала Замбия с 7,4%. Россия стала четвертой. В пятерку также вошла Чили с 6,6%.
https://1prime.ru/20250923/zoloto-862647773.html
китай
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/06/841360686_125:0:2258:1600_1920x0_80_0_0_6db0c9963c13285e16366eac1425cbd4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
медь, россия, китай, япония
Экономика, медь, РОССИЯ, КИТАЙ, ЯПОНИЯ
09:02 23.09.2025
 
Китай в январе-августе увеличил закупки меди из России вдвое

Россия за 8 месяцев поставила в Китай меди на 3,3 миллиарда долларов

© Unsplash/CALITOREМедная проволока
Медная проволока
Медная проволока. Архивное фото
© Unsplash/CALITORE
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Россия в январе-августе текущего года нарастила экспорт меди на китайский рынок вдвое в годовом выражении, следует из анализа РИА Новости данных китайской статслужбы.
Так, за восемь месяцев поставки выросли до 3,3 миллиарда долларов против 1,65 миллиарда за аналогичный период прошлого года. Это стало максимальной стоимостью экспорта за все время двусторонней торговли.
Доля российских компаний в китайском медном импорте за январь-август выросла почти вдвое, составив 6,9% против прошлогодних 3,5%.
Крупнейшим поставщиком меди в Поднебесную была Демократическая республика Конго с долей в 20,1%. Второй была Япония с 8,4%, тройку лидеров замыкала Замбия с 7,4%. Россия стала четвертой. В пятерку также вошла Чили с 6,6%.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Эксперты назвали самый доходный инвестиционный инструмент
08:14
 
ЭкономикамедьРОССИЯКИТАЙЯПОНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала