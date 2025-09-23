https://1prime.ru/20250923/med-862650334.html
Медь дешевеет во вторник утром
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Стоимость меди опускается во вторник утром перед выходом статистики по деловой активности в промышленности и сфере услуг США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.27 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,19%, до 4,623 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). А на Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,17% - до 9 972,5 доллара, алюминия - опустилась на 0,99%, до 2 645 долларов, стоимость цинка выросла на 0,17%, до 2 894 долларов. Позднее во вторник будут опубликованы предварительные данные по композитному индексу деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг США. Аналитики предполагают, что показатель в сентябре вырос до 51,1 пункта с 51 пункта в августе, а индекс PMI в области промышленного производства сократился до 52 пунктов в сентябре с августовских 53 пунктов. Статистические сведения по экономике США могут отражаться на курсе доллара, который регулирует спрос на медь со стороны держателей других валют.
