Медь дешевеет во вторник утром - 23.09.2025
Медь дешевеет во вторник утром
Медь дешевеет во вторник утром - 23.09.2025, ПРАЙМ
Медь дешевеет во вторник утром
Стоимость меди опускается во вторник утром перед выходом статистики по деловой активности в промышленности и сфере услуг США, свидетельствуют данные торгов. | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T09:34+0300
2025-09-23T09:34+0300
экономика
медь
рынок
торги
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Стоимость меди опускается во вторник утром перед выходом статистики по деловой активности в промышленности и сфере услуг США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.27 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,19%, до 4,623 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). А на Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,17% - до 9 972,5 доллара, алюминия - опустилась на 0,99%, до 2 645 долларов, стоимость цинка выросла на 0,17%, до 2 894 долларов. Позднее во вторник будут опубликованы предварительные данные по композитному индексу деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг США. Аналитики предполагают, что показатель в сентябре вырос до 51,1 пункта с 51 пункта в августе, а индекс PMI в области промышленного производства сократился до 52 пунктов в сентябре с августовских 53 пунктов. Статистические сведения по экономике США могут отражаться на курсе доллара, который регулирует спрос на медь со стороны держателей других валют.
медь, рынок, торги
Экономика, медь, Рынок, Торги
09:34 23.09.2025
 
Медь дешевеет во вторник утром

Цена на медь снижается перед выходом статданных по экономике США

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Стоимость меди опускается во вторник утром перед выходом статистики по деловой активности в промышленности и сфере услуг США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.27 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,19%, до 4,623 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
А на Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,17% - до 9 972,5 доллара, алюминия - опустилась на 0,99%, до 2 645 долларов, стоимость цинка выросла на 0,17%, до 2 894 долларов.
Позднее во вторник будут опубликованы предварительные данные по композитному индексу деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг США. Аналитики предполагают, что показатель в сентябре вырос до 51,1 пункта с 51 пункта в августе, а индекс PMI в области промышленного производства сократился до 52 пунктов в сентябре с августовских 53 пунктов.
Статистические сведения по экономике США могут отражаться на курсе доллара, который регулирует спрос на медь со стороны держателей других валют.
Медная проволока
Китай в январе-августе увеличил закупки меди из России вдвое
Заголовок открываемого материала