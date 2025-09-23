Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Количество людей, владеющих криптовалютами на сумму от 1 миллиона долларов, выросло за прошедший год (с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года) на 40%, до 241,7 тысячи, говорится в исследовании международный консалтинговой компании Henley &amp; Partners. "По данным нового отчета о криптобогатстве (The Crypto Wealth Report 2025), подготовленного международной консалтинговой компанией Henley &amp; Partners совместно с исследовательской компанией New World Wealth, число криптовалютных миллионеров в мире достигло беспрецедентного уровня — 241 700 человек — на 40% больше, чем годом ранее", - говорится в пресс-релизе к отчету. В том числе количество людей, владеющих криптовалютами на сумму в 100 миллионов долларов или более, увеличилось на 38%, до 450 человек. А количество криптовалютных миллиардеров выросло на 29%, до 36 человек, говорится в отчете.
11:12 23.09.2025
 
Исследователи отметили рост числа криптовалютных миллионеров в мире

Henley & Partners: число криптовалютных миллионеров в мире выросло за год на 40%

© Unsplash/KanchanaraКриптовалюта, сток
Криптовалюта, сток
Криптовалюта, сток. Архивное фото
© Unsplash/Kanchanara
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Количество людей, владеющих криптовалютами на сумму от 1 миллиона долларов, выросло за прошедший год (с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года) на 40%, до 241,7 тысячи, говорится в исследовании международный консалтинговой компании Henley & Partners.
"По данным нового отчета о криптобогатстве (The Crypto Wealth Report 2025), подготовленного международной консалтинговой компанией Henley & Partners совместно с исследовательской компанией New World Wealth, число криптовалютных миллионеров в мире достигло беспрецедентного уровня — 241 700 человек — на 40% больше, чем годом ранее", - говорится в пресс-релизе к отчету.
В том числе количество людей, владеющих криптовалютами на сумму в 100 миллионов долларов или более, увеличилось на 38%, до 450 человек. А количество криптовалютных миллиардеров выросло на 29%, до 36 человек, говорится в отчете.
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
ЦБ закрепит правовой режим ценных бумаг, привязанных к криптовалютам
19 сентября, 14:21
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
