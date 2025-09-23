https://1prime.ru/20250923/millionery-862653142.html

Исследователи отметили рост числа криптовалютных миллионеров в мире

Исследователи отметили рост числа криптовалютных миллионеров в мире

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Количество людей, владеющих криптовалютами на сумму от 1 миллиона долларов, выросло за прошедший год (с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года) на 40%, до 241,7 тысячи, говорится в исследовании международный консалтинговой компании Henley & Partners. "По данным нового отчета о криптобогатстве (The Crypto Wealth Report 2025), подготовленного международной консалтинговой компанией Henley & Partners совместно с исследовательской компанией New World Wealth, число криптовалютных миллионеров в мире достигло беспрецедентного уровня — 241 700 человек — на 40% больше, чем годом ранее", - говорится в пресс-релизе к отчету. В том числе количество людей, владеющих криптовалютами на сумму в 100 миллионов долларов или более, увеличилось на 38%, до 450 человек. А количество криптовалютных миллиардеров выросло на 29%, до 36 человек, говорится в отчете.

