https://1prime.ru/20250923/mintsifry-862657107.html

Минцифры поддержало возбуждение антимонопольного дела против группы ПИК

Минцифры поддержало возбуждение антимонопольного дела против группы ПИК - 23.09.2025, ПРАЙМ

Минцифры поддержало возбуждение антимонопольного дела против группы ПИК

Минцифры поддерживает возбуждение антимонопольного дела против группы ПИК, прецедент позитивно скажется на соблюдении закона управляющими компаниями и... | 23.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-23T13:04+0300

2025-09-23T13:04+0300

2025-09-23T13:04+0300

фас рф

пик

россия

максим шаскольский

минцифры

https://cdnn.1prime.ru/img/83491/48/834914806_0:215:2878:1834_1920x0_80_0_0_85bee80d8014ef03a074b71c8c6c5335.jpg

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Минцифры поддерживает возбуждение антимонопольного дела против группы ПИК, прецедент позитивно скажется на соблюдении закона управляющими компаниями и операторами, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Ранее во вторник Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении ПИКа: входящий в группу этого девелопера провайдер связи Lovit ("Ловител") ограничивал другим провайдерам доступ к инфраструктуре. "Минцифры поддерживает возбуждение антимонопольного дела. Оно может стать первым подобного рода прецедентом и позитивно скажется на стремлении УК и операторов соблюдать требования законодательства", - сказали в пресс-службе. Сейчас министерство продолжает анализировать правоприменительную практику по вопросам взаимодействия операторов связи и управляющих компаний, и по результатам этой работы будет принято решение о необходимости совершенствования законодательства и иных нормативных правовых актов. "Для управляющих компаний, которые, несмотря на принятый закон, не пускают операторов в МКД, обсуждается введение административной ответственности", - напомнили в министерстве. "Еще в апреле 2024 года был принят долго обсуждавшийся закон о беспрепятственном доступе интернет-провайдеров в многоквартирные дома (№ 67-ФЗ). Также был принят ряд подзаконных актов. Эти меры призваны стимулировать конкуренцию на телеком-рынке", - добавили в Минцифры. В мае ФАС сообщала, что выявила ограничения в доступе операторов связи в жилые комплексы ПИКа и продолжает проверку в связи с жалобами на эту ситуацию. Как выяснило ведомство, проблемы с доступом провайдеров в дома зафиксированы в тех объектах, где управляющая компания входит в группу ПИК и услуги связи предоставляются компанией "Ловител" (бренд Lovit) - единственным оператором самого застройщика. Позже ПИК сообщил, что отрицает наличие препятствий в доступе операторов связи в дома. В июне глава ведомства Максим Шаскольский заявил, что ФАС продолжает проверку в жилых комплексах девелопера в связи с ограничениями в доступе операторов связи из-за монополиста - интернет-провайдера Lovit, однако результатов пока нет.

https://1prime.ru/20250922/mintsifry-862613465.html

https://1prime.ru/20250917/azs-862403767.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фас рф, пик, россия, максим шаскольский, минцифры