https://1prime.ru/20250923/mintsifry-862657107.html
Минцифры поддержало возбуждение антимонопольного дела против группы ПИК
Минцифры поддержало возбуждение антимонопольного дела против группы ПИК - 23.09.2025, ПРАЙМ
Минцифры поддержало возбуждение антимонопольного дела против группы ПИК
Минцифры поддерживает возбуждение антимонопольного дела против группы ПИК, прецедент позитивно скажется на соблюдении закона управляющими компаниями и... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T13:04+0300
2025-09-23T13:04+0300
2025-09-23T13:04+0300
фас рф
пик
россия
максим шаскольский
минцифры
https://cdnn.1prime.ru/img/83491/48/834914806_0:215:2878:1834_1920x0_80_0_0_85bee80d8014ef03a074b71c8c6c5335.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Минцифры поддерживает возбуждение антимонопольного дела против группы ПИК, прецедент позитивно скажется на соблюдении закона управляющими компаниями и операторами, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Ранее во вторник Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении ПИКа: входящий в группу этого девелопера провайдер связи Lovit ("Ловител") ограничивал другим провайдерам доступ к инфраструктуре. "Минцифры поддерживает возбуждение антимонопольного дела. Оно может стать первым подобного рода прецедентом и позитивно скажется на стремлении УК и операторов соблюдать требования законодательства", - сказали в пресс-службе. Сейчас министерство продолжает анализировать правоприменительную практику по вопросам взаимодействия операторов связи и управляющих компаний, и по результатам этой работы будет принято решение о необходимости совершенствования законодательства и иных нормативных правовых актов. "Для управляющих компаний, которые, несмотря на принятый закон, не пускают операторов в МКД, обсуждается введение административной ответственности", - напомнили в министерстве. "Еще в апреле 2024 года был принят долго обсуждавшийся закон о беспрепятственном доступе интернет-провайдеров в многоквартирные дома (№ 67-ФЗ). Также был принят ряд подзаконных актов. Эти меры призваны стимулировать конкуренцию на телеком-рынке", - добавили в Минцифры. В мае ФАС сообщала, что выявила ограничения в доступе операторов связи в жилые комплексы ПИКа и продолжает проверку в связи с жалобами на эту ситуацию. Как выяснило ведомство, проблемы с доступом провайдеров в дома зафиксированы в тех объектах, где управляющая компания входит в группу ПИК и услуги связи предоставляются компанией "Ловител" (бренд Lovit) - единственным оператором самого застройщика. Позже ПИК сообщил, что отрицает наличие препятствий в доступе операторов связи в дома. В июне глава ведомства Максим Шаскольский заявил, что ФАС продолжает проверку в жилых комплексах девелопера в связи с ограничениями в доступе операторов связи из-за монополиста - интернет-провайдера Lovit, однако результатов пока нет.
https://1prime.ru/20250922/mintsifry-862613465.html
https://1prime.ru/20250917/azs-862403767.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83491/48/834914806_75:0:2804:2047_1920x0_80_0_0_7f3e158fecacb16a2c9f35a8f1181ee6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фас рф, пик, россия, максим шаскольский, минцифры
ФАС РФ, ПИК, РОССИЯ, Максим Шаскольский, Минцифры
Минцифры поддержало возбуждение антимонопольного дела против группы ПИК
Минцифры: возбуждение дела против ПИК может стать позитивным прецедентом
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Минцифры поддерживает возбуждение антимонопольного дела против группы ПИК, прецедент позитивно скажется на соблюдении закона управляющими компаниями и операторами, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Ранее во вторник Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении ПИКа: входящий в группу этого девелопера провайдер связи Lovit ("Ловител") ограничивал другим провайдерам доступ к инфраструктуре.
В Минцифры рассказали о способах применения QR-кода из сервиса "Госдоки"
"Минцифры поддерживает возбуждение антимонопольного дела. Оно может стать первым подобного рода прецедентом и позитивно скажется на стремлении УК и операторов соблюдать требования законодательства", - сказали в пресс-службе.
Сейчас министерство продолжает анализировать правоприменительную практику по вопросам взаимодействия операторов связи и управляющих компаний, и по результатам этой работы будет принято решение о необходимости совершенствования законодательства и иных нормативных правовых актов. "Для управляющих компаний, которые, несмотря на принятый закон, не пускают операторов в МКД, обсуждается введение административной ответственности", - напомнили в министерстве.
"Еще в апреле 2024 года был принят долго обсуждавшийся закон о беспрепятственном доступе интернет-провайдеров в многоквартирные дома (№ 67-ФЗ). Также был принят ряд подзаконных актов. Эти меры призваны стимулировать конкуренцию на телеком-рынке", - добавили в Минцифры.
В мае ФАС сообщала, что выявила ограничения в доступе операторов связи в жилые комплексы ПИКа и продолжает проверку в связи с жалобами на эту ситуацию. Как выяснило ведомство, проблемы с доступом провайдеров в дома зафиксированы в тех объектах, где управляющая компания входит в группу ПИК и услуги связи предоставляются компанией "Ловител" (бренд Lovit) - единственным оператором самого застройщика.
Позже ПИК сообщил, что отрицает наличие препятствий в доступе операторов связи в дома.
В июне глава ведомства Максим Шаскольский заявил, что ФАС продолжает проверку в жилых комплексах девелопера в связи с ограничениями в доступе операторов связи из-за монополиста - интернет-провайдера Lovit, однако результатов пока нет.
ФАС выдала предупреждение "Газпромнефти" из-за завышения цен на топливо