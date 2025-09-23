https://1prime.ru/20250923/mironov-862645074.html

Миронов предложил запустить программу "Новый автомобиль – каждой семье"

Миронов предложил запустить программу "Новый автомобиль – каждой семье" - 23.09.2025, ПРАЙМ

Миронов предложил запустить программу "Новый автомобиль – каждой семье"

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением... | 23.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-23T05:00+0300

2025-09-23T05:00+0300

2025-09-23T05:00+0300

бизнес

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862645074.jpg?1758592851

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением запустить госпрограмму "Новый автомобиль – каждой семье", согласно которой владельцы машин старше 15 лет смогут сдавать их на утилизацию и получать сертификат на покупку нового автомобиля отечественного производства, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Фракция "Справедливая Россия – За правду" предлагает инициировать новую масштабную программу, позволяющую сдать старый автомобиль в обмен на новый", - сказано в письме. Основной смысл программы "Новый автомобиль – каждой семье", как рассказал политик в обращении, заключается в том, чтобы государство активно помогло россиянам обновлять личный автотранспорт, одновременно поддерживая отечественного производителя. Предлагается следующий механизм: владелец автомобиля старше 15 лет передаёт его на утилизацию и получает специальный сертификат, размер которого соответствует реальной рыночной стоимости утилизируемого транспортного средства на вторичном рынке. Отмечается, что важным условием программы должно стать использование сертификата исключительно для приобретения новых автомобилей отечественного производства из числа системообразующих автопроизводителей, утвержденных кабмином, в частности, автомобилей марок ВАЗ и ГАЗ. Этот сертификат, согласно инициативе, можно использовать в качестве первоначального взноса при покупке нового автомобиля российского производства, при этом оставшуюся часть стоимости можно оплатить собственными средствами или воспользоваться кредитом с государственным субсидированием процентной ставки. Кроме того, в документе сообщается, что для отдельных категорий граждан - таких как жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, регионов Крайнего Севера, многодетные семьи - возможно установление дополнительных льгот. Миронов попросил Мишустина дать поручение соответствующим ведомствам проработать предложение и представить варианты его реализации. "Очень рассчитываю на конструктивное сотрудничество с правительством, так как предлагаемая мера не только повысит доступность новых автомашин, а также позволит заметно обновить автопарк, но и поможет сохранить тысячи рабочих мест в автопроме и смежных отраслях", - сказал Миронов РИА Новости.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия