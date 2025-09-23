https://1prime.ru/20250923/moldaviya-862648400.html
Экс-премьер Молдавии раскрыл, к чему приведет изменение статуса страны
Экс-премьер Молдавии раскрыл, к чему приведет изменение статуса страны - 23.09.2025, ПРАЙМ
Экс-премьер Молдавии раскрыл, к чему приведет изменение статуса страны
Попытки изменить нейтральный статус Молдавии угрожают её независимости и безопасности, заявил в интервью РИА Новости один из лидеров Патриотического блока,... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T08:33+0300
2025-09-23T08:33+0300
2025-09-23T08:33+0300
политика
общество
молдавия
игорь додон
нато
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/72/842527263_0:208:2901:1840_1920x0_80_0_0_9420369d36e999e1ffe4f0ef92e76b58.jpg
КИШИНЕВ, 23 сен - ПРАЙМ. Попытки изменить нейтральный статус Молдавии угрожают её независимости и безопасности, заявил в интервью РИА Новости один из лидеров Патриотического блока, экс-премьер республики Василий Тарлев. Молдавия закрепила принцип постоянного нейтралитета в Конституции 1994 года. При этом в последние годы власти страны активизировали военное сотрудничество с партнёрами по НАТО и ЕС, что вызвало критику со стороны оппозиции. Представители правящей партии заявляют, что взаимодействие с западными структурами необходимо для укрепления обороноспособности республики. "Нейтралитет - это не просто статья конституции. Это гарантия того, что на нашей земле не будет войн. Власть, играя с военными блоками, подставляет страну под удар. Это преступление против будущего Молдовы и наших детей. Народ никогда не поддержит втягивание в военные авантюры", - сказал Тарлев. Политик подчеркнул, что отказ от нейтралитета приведёт к дестабилизации. "Мы категорически против изменения нейтрального статуса. Молдова должна быть территорией мира, а не полем для чужих игр. Независимость страны напрямую зависит от сохранения нейтралитета. Это наша безопасность, наша стабильность и наша ответственность перед будущими поколениями", - добавил Тарлев. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. В Патриотический блок входят партия "Будущее Молдовы" Тарлева, партия социалистов Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
https://1prime.ru/20250922/medinskiy-862643259.html
молдавия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/72/842527263_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_4bc64aede205f5e663b919488dfefd38.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , молдавия, игорь додон, нато, ес
Политика, Общество , МОЛДАВИЯ, Игорь Додон, НАТО, ЕС
Экс-премьер Молдавии раскрыл, к чему приведет изменение статуса страны
Тарлев: попытки изменить нейтральный статус Молдавии угрожают ее независимости
КИШИНЕВ, 23 сен - ПРАЙМ. Попытки изменить нейтральный статус Молдавии угрожают её независимости и безопасности, заявил в интервью РИА Новости один из лидеров Патриотического блока, экс-премьер республики Василий Тарлев.
Молдавия закрепила принцип постоянного нейтралитета в Конституции 1994 года. При этом в последние годы власти страны активизировали военное сотрудничество с партнёрами по НАТО и ЕС, что вызвало критику со стороны оппозиции. Представители правящей партии заявляют, что взаимодействие с западными структурами необходимо для укрепления обороноспособности республики.
"Нейтралитет - это не просто статья конституции. Это гарантия того, что на нашей земле не будет войн. Власть, играя с военными блоками, подставляет страну под удар. Это преступление против будущего Молдовы и наших детей. Народ никогда не поддержит втягивание в военные авантюры", - сказал Тарлев.
Политик подчеркнул, что отказ от нейтралитета приведёт к дестабилизации.
"Мы категорически против изменения нейтрального статуса. Молдова должна быть территорией мира, а не полем для чужих игр. Независимость страны напрямую зависит от сохранения нейтралитета. Это наша безопасность, наша стабильность и наша ответственность перед будущими поколениями", - добавил Тарлев.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. В Патриотический блок входят партия "Будущее Молдовы" Тарлева, партия социалистов Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
Мединский отреагировал на запрет фильма Гайдая в Молдавии