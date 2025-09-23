https://1prime.ru/20250923/moldaviya-862648400.html

Экс-премьер Молдавии раскрыл, к чему приведет изменение статуса страны

2025-09-23T08:33+0300

2025-09-23T08:33+0300

2025-09-23T08:33+0300

политика

общество

молдавия

игорь додон

нато

ес

КИШИНЕВ, 23 сен - ПРАЙМ. Попытки изменить нейтральный статус Молдавии угрожают её независимости и безопасности, заявил в интервью РИА Новости один из лидеров Патриотического блока, экс-премьер республики Василий Тарлев. Молдавия закрепила принцип постоянного нейтралитета в Конституции 1994 года. При этом в последние годы власти страны активизировали военное сотрудничество с партнёрами по НАТО и ЕС, что вызвало критику со стороны оппозиции. Представители правящей партии заявляют, что взаимодействие с западными структурами необходимо для укрепления обороноспособности республики. "Нейтралитет - это не просто статья конституции. Это гарантия того, что на нашей земле не будет войн. Власть, играя с военными блоками, подставляет страну под удар. Это преступление против будущего Молдовы и наших детей. Народ никогда не поддержит втягивание в военные авантюры", - сказал Тарлев. Политик подчеркнул, что отказ от нейтралитета приведёт к дестабилизации. "Мы категорически против изменения нейтрального статуса. Молдова должна быть территорией мира, а не полем для чужих игр. Независимость страны напрямую зависит от сохранения нейтралитета. Это наша безопасность, наша стабильность и наша ответственность перед будущими поколениями", - добавил Тарлев. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. В Патриотический блок входят партия "Будущее Молдовы" Тарлева, партия социалистов Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

молдавия

общество , молдавия, игорь додон, нато, ес