https://1prime.ru/20250923/moldaviya-862653264.html

СВР рассказала о готовности ЕС ввести войска в Молдавию

СВР рассказала о готовности ЕС ввести войска в Молдавию - 23.09.2025, ПРАЙМ

СВР рассказала о готовности ЕС ввести войска в Молдавию

Европейский союз готов ввести войска в Молдавию, чтобы сохранить её русофобскую политику, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. | 23.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-23T11:23+0300

2025-09-23T11:23+0300

2025-09-23T11:23+0300

политика

нато

молдавия

румыния

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/75902/06/759020644_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_9a98ed6ea3cc510e0af4e57c6e658f43.jpg

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Европейский союз готов ввести войска в Молдавию, чтобы сохранить её русофобскую политику, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. По данным СВР, брюссельские евробюрократы полны решимости удержать Молдавию в русле своей русофобской политики, чтобы осуществить свой замысел, они готовы ввести войска в Молдавию. "Делать это планируется любой ценой, вплоть до введения войск и фактической оккупации страны. На данном этапе осуществляется концентрация подразделений вооруженных сил государств НАТО в Румынии вблизи молдавских границ", - говорится в сообщении. "По имеющимся данным, первая группа кадровых военнослужащих из Франции и Великобритании уже прибыла в Одессу", - подчеркнули в пресс-бюро СВР.

https://1prime.ru/20250921/dodon-862577264.html

молдавия

румыния

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нато, молдавия, румыния, рф