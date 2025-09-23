Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СВР рассказала о готовности ЕС ввести войска в Молдавию - 23.09.2025, ПРАЙМ
Политика
СВР рассказала о готовности ЕС ввести войска в Молдавию
Европейский союз готов ввести войска в Молдавию, чтобы сохранить её русофобскую политику, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
2025-09-23T11:23+0300
2025-09-23T11:23+0300
политика
нато
молдавия
румыния
рф
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Европейский союз готов ввести войска в Молдавию, чтобы сохранить её русофобскую политику, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. По данным СВР, брюссельские евробюрократы полны решимости удержать Молдавию в русле своей русофобской политики, чтобы осуществить свой замысел, они готовы ввести войска в Молдавию. "Делать это планируется любой ценой, вплоть до введения войск и фактической оккупации страны. На данном этапе осуществляется концентрация подразделений вооруженных сил государств НАТО в Румынии вблизи молдавских границ", - говорится в сообщении. "По имеющимся данным, первая группа кадровых военнослужащих из Франции и Великобритании уже прибыла в Одессу", - подчеркнули в пресс-бюро СВР.
молдавия
румыния
рф
нато, молдавия, румыния, рф
Политика, НАТО, МОЛДАВИЯ, РУМЫНИЯ, РФ
11:23 23.09.2025
 
СВР рассказала о готовности ЕС ввести войска в Молдавию

СВР: ЕС готов ввести войска в Молдавию для сохранения там русофобской политики

© flickr.com / Aurelian SÄƒndulescuФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Флаг Молдавии. Архивное фото
© flickr.com / Aurelian SÄƒndulescu
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Европейский союз готов ввести войска в Молдавию, чтобы сохранить её русофобскую политику, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
По данным СВР, брюссельские евробюрократы полны решимости удержать Молдавию в русле своей русофобской политики, чтобы осуществить свой замысел, они готовы ввести войска в Молдавию.
"Делать это планируется любой ценой, вплоть до введения войск и фактической оккупации страны. На данном этапе осуществляется концентрация подразделений вооруженных сил государств НАТО в Румынии вблизи молдавских границ", - говорится в сообщении.
"По имеющимся данным, первая группа кадровых военнослужащих из Франции и Великобритании уже прибыла в Одессу", - подчеркнули в пресс-бюро СВР.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
ЕС готовит Молдавию к войне с Россией, заявил Додон
Политика НАТО МОЛДАВИЯ РУМЫНИЯ РФ
 
 
