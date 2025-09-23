https://1prime.ru/20250923/moldaviya-862653264.html
СВР рассказала о готовности ЕС ввести войска в Молдавию
СВР рассказала о готовности ЕС ввести войска в Молдавию - 23.09.2025, ПРАЙМ
СВР рассказала о готовности ЕС ввести войска в Молдавию
Европейский союз готов ввести войска в Молдавию, чтобы сохранить её русофобскую политику, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. | 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Европейский союз готов ввести войска в Молдавию, чтобы сохранить её русофобскую политику, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. По данным СВР, брюссельские евробюрократы полны решимости удержать Молдавию в русле своей русофобской политики, чтобы осуществить свой замысел, они готовы ввести войска в Молдавию. "Делать это планируется любой ценой, вплоть до введения войск и фактической оккупации страны. На данном этапе осуществляется концентрация подразделений вооруженных сил государств НАТО в Румынии вблизи молдавских границ", - говорится в сообщении. "По имеющимся данным, первая группа кадровых военнослужащих из Франции и Великобритании уже прибыла в Одессу", - подчеркнули в пресс-бюро СВР.
СВР рассказала о готовности ЕС ввести войска в Молдавию
СВР: ЕС готов ввести войска в Молдавию для сохранения там русофобской политики
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Европейский союз готов ввести войска в Молдавию, чтобы сохранить её русофобскую политику, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
По данным СВР, брюссельские евробюрократы полны решимости удержать Молдавию в русле своей русофобской политики, чтобы осуществить свой замысел, они готовы ввести войска в Молдавию.
"Делать это планируется любой ценой, вплоть до введения войск и фактической оккупации страны. На данном этапе осуществляется концентрация подразделений вооруженных сил государств НАТО в Румынии вблизи молдавских границ", - говорится в сообщении.
"По имеющимся данным, первая группа кадровых военнослужащих из Франции и Великобритании уже прибыла в Одессу", - подчеркнули в пресс-бюро СВР.
