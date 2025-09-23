https://1prime.ru/20250923/moldaviya-862653534.html

СВР рассказала о планах Брюссель оккупировать Молдавию

СВР рассказала о планах Брюссель оккупировать Молдавию

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Брюссель не откажется от плана оккупировать Молдавию даже в случае, если сразу после выборов не потребуется внешнего вмешательства, ввод войск планируется несколько позже, сообщила Служба внешней разведки России. "Брюссель не намерен отказываться от планов оккупации Молдавии даже в случае, если развитие ситуации сразу после выборов не потребует внешнего вмешательства. Ввести войска предполагается несколько позже. Для создания предлога предусматривается организация вооруженных провокаций против Приднестровья и размещенных в регионе российских войск. В качестве возможного срока рассматривается период проведения выборов в Верховный совет ПМР 30 ноября следующего года", - говорится в сообщении.

