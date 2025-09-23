Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СВР рассказала о планах Брюссель оккупировать Молдавию - 23.09.2025
СВР рассказала о планах Брюссель оккупировать Молдавию
2025-09-23T11:25+0300
2025-09-23T11:25+0300
политика
молдавия
брюссель
приднестровье
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Брюссель не откажется от плана оккупировать Молдавию даже в случае, если сразу после выборов не потребуется внешнего вмешательства, ввод войск планируется несколько позже, сообщила Служба внешней разведки России. "Брюссель не намерен отказываться от планов оккупации Молдавии даже в случае, если развитие ситуации сразу после выборов не потребует внешнего вмешательства. Ввести войска предполагается несколько позже. Для создания предлога предусматривается организация вооруженных провокаций против Приднестровья и размещенных в регионе российских войск. В качестве возможного срока рассматривается период проведения выборов в Верховный совет ПМР 30 ноября следующего года", - говорится в сообщении.
молдавия
брюссель
приднестровье
11:25 23.09.2025
 
СВР рассказала о планах Брюссель оккупировать Молдавию

© РИА Новости . Алексей Майшев
Города мира. Кишинев
Города мира. Кишинев. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Брюссель не откажется от плана оккупировать Молдавию даже в случае, если сразу после выборов не потребуется внешнего вмешательства, ввод войск планируется несколько позже, сообщила Служба внешней разведки России.
"Брюссель не намерен отказываться от планов оккупации Молдавии даже в случае, если развитие ситуации сразу после выборов не потребует внешнего вмешательства. Ввести войска предполагается несколько позже. Для создания предлога предусматривается организация вооруженных провокаций против Приднестровья и размещенных в регионе российских войск. В качестве возможного срока рассматривается период проведения выборов в Верховный совет ПМР 30 ноября следующего года", - говорится в сообщении.
Экс-премьер Молдавии раскрыл, к чему приведет изменение статуса страны
08:33
 
Политика
 
 
