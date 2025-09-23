https://1prime.ru/20250923/moldaviya-862682855.html
"Второй фронт". Додон обвинил Санду и Зеленского в планах против России
"Второй фронт". Додон обвинил Санду и Зеленского в планах против России - 23.09.2025, ПРАЙМ
"Второй фронт". Додон обвинил Санду и Зеленского в планах против России
Бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил действующие власти в подготовке к вовлечению страны в конфликт на Украине, сообщает Omniapres. | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T23:26+0300
2025-09-23T23:26+0300
2025-09-23T23:34+0300
в мире
россия
украина
молдавия
приднестровье
игорь додон
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил действующие власти в подготовке к вовлечению страны в конфликт на Украине, сообщает Omniapres."Если ПДС останется у власти, соросисты заставят Санду напасть на Приднестровье вместе с Зеленским и открыть там второй фронт — в поддержку Украины и против России", — сказал Додон.Он указал на милитаризацию страны: закупку радаров, строительство военной базы, поставки бронетехники и регулярные учения с НАТО. По словам политика, это прямой путь к вовлечению в боевые действия.Додон подчеркнул, что правительство втягивает Молдавию в войну, а Патриотический избирательный блок выступает за сохранение нейтралитета. Он отверг заявления, что его возвращение к власти якобы приведет к нападению России, назвав такую логику "бессмысленной".Ранее Майя Санду в интервью Politico заявила, что Молдавии стоит отказаться от нейтралитета ради членства в военном союзе. Хотя напрямую НАТО она не упомянула, ранее неоднократно говорила о необходимости пересмотра конституционного положения. Однако, по опросам, большинство граждан страны против вступления в альянс.Президент России Владимир Путин в беседе с Такером Карлсоном подчеркивал, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Он отмечал, что западные политики запугивают население мнимой "российской угрозой", чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
https://1prime.ru/20250923/finlyandiya-862682712.html
https://1prime.ru/20250923/ukraina-862682573.html
украина
молдавия
приднестровье
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_133:0:2254:1591_1920x0_80_0_0_fedcd5b2f10a014d23c537254938f446.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, молдавия, приднестровье, игорь додон, нато
В мире, РОССИЯ, УКРАИНА, МОЛДАВИЯ, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, Игорь Додон, НАТО
"Второй фронт". Додон обвинил Санду и Зеленского в планах против России
Экс-президент Молдавии: страну втягивают в войну на стороне Киева