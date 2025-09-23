Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Второй фронт". Додон обвинил Санду и Зеленского в планах против России - 23.09.2025
"Второй фронт". Додон обвинил Санду и Зеленского в планах против России
"Второй фронт". Додон обвинил Санду и Зеленского в планах против России - 23.09.2025, ПРАЙМ
"Второй фронт". Додон обвинил Санду и Зеленского в планах против России
Бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил действующие власти в подготовке к вовлечению страны в конфликт на Украине, сообщает Omniapres.
в мире
россия
украина
молдавия
приднестровье
игорь додон
нато
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил действующие власти в подготовке к вовлечению страны в конфликт на Украине, сообщает Omniapres."Если ПДС останется у власти, соросисты заставят Санду напасть на Приднестровье вместе с Зеленским и открыть там второй фронт — в поддержку Украины и против России", — сказал Додон.Он указал на милитаризацию страны: закупку радаров, строительство военной базы, поставки бронетехники и регулярные учения с НАТО. По словам политика, это прямой путь к вовлечению в боевые действия.Додон подчеркнул, что правительство втягивает Молдавию в войну, а Патриотический избирательный блок выступает за сохранение нейтралитета. Он отверг заявления, что его возвращение к власти якобы приведет к нападению России, назвав такую логику "бессмысленной".Ранее Майя Санду в интервью Politico заявила, что Молдавии стоит отказаться от нейтралитета ради членства в военном союзе. Хотя напрямую НАТО она не упомянула, ранее неоднократно говорила о необходимости пересмотра конституционного положения. Однако, по опросам, большинство граждан страны против вступления в альянс.Президент России Владимир Путин в беседе с Такером Карлсоном подчеркивал, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Он отмечал, что западные политики запугивают население мнимой "российской угрозой", чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
в мире, россия, украина, молдавия, приднестровье, игорь додон, нато
В мире, РОССИЯ, УКРАИНА, МОЛДАВИЯ, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, Игорь Додон, НАТО
23:26 23.09.2025 (обновлено: 23:34 23.09.2025)
 
"Второй фронт". Додон обвинил Санду и Зеленского в планах против России

Экс-президент Молдавии: страну втягивают в войну на стороне Киева

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил действующие власти в подготовке к вовлечению страны в конфликт на Украине, сообщает Omniapres.
"Если ПДС останется у власти, соросисты заставят Санду напасть на Приднестровье вместе с Зеленским и открыть там второй фронт — в поддержку Украины и против России", — сказал Додон.
Он указал на милитаризацию страны: закупку радаров, строительство военной базы, поставки бронетехники и регулярные учения с НАТО. По словам политика, это прямой путь к вовлечению в боевые действия.
Додон подчеркнул, что правительство втягивает Молдавию в войну, а Патриотический избирательный блок выступает за сохранение нейтралитета. Он отверг заявления, что его возвращение к власти якобы приведет к нападению России, назвав такую логику "бессмысленной".
Ранее Майя Санду в интервью Politico заявила, что Молдавии стоит отказаться от нейтралитета ради членства в военном союзе. Хотя напрямую НАТО она не упомянула, ранее неоднократно говорила о необходимости пересмотра конституционного положения. Однако, по опросам, большинство граждан страны против вступления в альянс.
Президент России Владимир Путин в беседе с Такером Карлсоном подчеркивал, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Он отмечал, что западные политики запугивают население мнимой "российской угрозой", чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
В миреРОССИЯУКРАИНАМОЛДАВИЯПРИДНЕСТРОВЬЕИгорь ДодонНАТО
 
 
