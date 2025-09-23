https://1prime.ru/20250923/moldaviya-862682855.html

"Второй фронт". Додон обвинил Санду и Зеленского в планах против России

"Второй фронт". Додон обвинил Санду и Зеленского в планах против России - 23.09.2025, ПРАЙМ

"Второй фронт". Додон обвинил Санду и Зеленского в планах против России

Бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил действующие власти в подготовке к вовлечению страны в конфликт на Украине, сообщает Omniapres. | 23.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-23T23:26+0300

2025-09-23T23:26+0300

2025-09-23T23:34+0300

в мире

россия

украина

молдавия

приднестровье

игорь додон

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg

МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил действующие власти в подготовке к вовлечению страны в конфликт на Украине, сообщает Omniapres."Если ПДС останется у власти, соросисты заставят Санду напасть на Приднестровье вместе с Зеленским и открыть там второй фронт — в поддержку Украины и против России", — сказал Додон.Он указал на милитаризацию страны: закупку радаров, строительство военной базы, поставки бронетехники и регулярные учения с НАТО. По словам политика, это прямой путь к вовлечению в боевые действия.Додон подчеркнул, что правительство втягивает Молдавию в войну, а Патриотический избирательный блок выступает за сохранение нейтралитета. Он отверг заявления, что его возвращение к власти якобы приведет к нападению России, назвав такую логику "бессмысленной".Ранее Майя Санду в интервью Politico заявила, что Молдавии стоит отказаться от нейтралитета ради членства в военном союзе. Хотя напрямую НАТО она не упомянула, ранее неоднократно говорила о необходимости пересмотра конституционного положения. Однако, по опросам, большинство граждан страны против вступления в альянс.Президент России Владимир Путин в беседе с Такером Карлсоном подчеркивал, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Он отмечал, что западные политики запугивают население мнимой "российской угрозой", чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

https://1prime.ru/20250923/finlyandiya-862682712.html

https://1prime.ru/20250923/ukraina-862682573.html

украина

молдавия

приднестровье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, россия, украина, молдавия, приднестровье, игорь додон, нато