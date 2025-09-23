Судья Момотов даст объяснения по доводам Генпрокуратуры при получении иска

https://1prime.ru/20250923/momotov-862664463.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76423/65/764236542_0:39:1500:883_1920x0_80_0_0_4f666d72db902a4748fea0d87748f677.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Судья Верховного суда Виктор Момотов даст объяснения по доводам Генпрокуратуры при получении иска, сообщили РИА Новости в Совете судей РФ. "При официальном уведомлении его о поступлении соответствующего иска в суд Виктор Момотов готов будет предоставить необходимые пояснения и документы", - сказали в Совете судей – органе, который Момотов возглавляет. Генпрокуратура направит в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц.
