Судья Момотов даст объяснения по доводам Генпрокуратуры при получении иска

2025-09-23T15:32+0300

2025-09-23T15:32+0300

2025-09-23T15:32+0300

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Судья Верховного суда Виктор Момотов даст объяснения по доводам Генпрокуратуры при получении иска, сообщили РИА Новости в Совете судей РФ. "При официальном уведомлении его о поступлении соответствующего иска в суд Виктор Момотов готов будет предоставить необходимые пояснения и документы", - сказали в Совете судей – органе, который Момотов возглавляет. Генпрокуратура направит в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц.

