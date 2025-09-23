Финансист объяснил, зачем Банк России объявил сбор монет у граждан

https://1prime.ru/20250923/monety-862626891.html
Сбор монет у населения в ходе акции "Монетная неделя" призван вернуть их в оборот, чтобы не чеканить новые. Он не имеет ничего общего с планирующимся внедрением
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Сбор монет у населения в ходе акции “Монетная неделя” призван вернуть их в оборот, чтобы не чеканить новые. Он не имеет ничего общего с планирующимся внедрением цифрового рубля, рассказал агентству “Прайм” Олег Скапенкер, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. ПлехановаВ понедельник в России стартовала очередная “Монетная неделя”. С 22 по 4 сентября можно принести в банк или магазин, которые участвуют в акции, накопившуюся мелочь и обменять ее на бумажные деньги. Кроме того, в банке можно положить мелочь на свой счет.“Цель этой акции – возврат монет в обращение. В силу традиций, банальной лени и иных причин население зачастую эти монеты накапливает. Получил сдачу – положил в копилку, карман, в баночку – и забыл на долгое время. Особенно сейчас, когда на наличные расчеты приходится меньше четверти от их общего количества, а покупательная способность даже самой крупной монеты – 10 рублей – такова, что за одни только монеты нельзя купить почти ничего. Что уж говорить о монетах самых мелких - 1,5 и 10 копейках”, - рассуждает эксперт.Поэтому и в кассах организаций, работающих с населением, монет все меньше, и на полноценную сдачу их зачастую не хватает. Чеканить дополнительные монеты очевидно слишком дорого, поэтому ведется работа по их возврату "из карманов" обратно в расчеты. Проведение таких акций на регулярной основе во многом решает возникшую проблему. И пока продолжается обеспечение возможности населения рассчитываться наличными, работа по рециркуляции монет будет продолжаться, уверен он.Решение этой тактической задачи вряд ли имеет прямую связь с явлением стратегическим – повышением роли цифровых рублей в расчетах. Как минимум, у двух этих мероприятиях несопоставимые объемы – объем монет исчисляется десятками миллионов рублей, перспективные объемы расчетов в цифровых рублях – сотнями миллиардов, рассуждает Скапенкер.“Поэтому переживать о монетах, полагаю, сильно не стоит – те, кому они не нужны, получают возможность избавиться от них без комиссии, те, кто по-прежнему ведет расчеты наличными, сможет получить свою сдачу – до копейки”, - заключил финансист.
