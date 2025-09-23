https://1prime.ru/20250923/mosbirzha-862681868.html
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов
2025-09-23T23:34+0300
2025-09-23T23:34+0300
2025-09-23T23:34+0300
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе вечерней сессии вторника усилил снижение и впервые с 14 июля опустился ниже 2700 пунктов, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 22.48 мск падает на 1,51%, до 2 699,61 пункта.
