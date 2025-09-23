Аферисты считают студентов отличными жертвами для обмана, предупредило МВД

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Студенты уже имеют банковские карты и возможность взять кредит, но в силу возраста ещё не сталкивались с государственными институтами, что делает их отличной потенциальной жертвой мошенников, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Киберполицейские уверяют, что стереотип о "нищем студенте" устарел. "Сегодняшние студенты — это взрослые люди с банковскими картами, подработкой и уж точно с возможностью взять кредит. С другой стороны, в силу возраста многие просто не сталкивались с государственными институтами и не способны отличить настоящую ситуацию от придуманной мошенниками. Именно это делает их лакомой мишенью для мошенников", - говорится в сообщении. По данным полиции, аферисты особенно "полюбили" студентов Томского государственного университета: массово представляются сотрудниками ректората, деканата или управлений вуза, чтобы обеспечить первый контакт и начать сложную атаку. "С начала года в вузе объявилось 16 "новых проректоров"! Основные используемые схемы: "фейк босс" от имени руководства вуза и имитация атаки на важные сервисы", - поясняют в управлении. Правоохранители призывают помнить, что руководство университета никогда не создает личные чаты со студентами в мессенджерах и не проводит разбирательства в онлайн-формате. Официальное общение происходит через каналы вуза. "Явные признаки обмана: в реальности ситуаций, требующих принимать решение и действовать прямо сейчас практически не бывает, если вас торопят – это мошенники", - уточняют полицейские. Если в переписке звучат отсылки к ФСБ, МВД или другим ведомствам, не стоит паниковать – нужно немедленно положить трубку и перезвонить по официальным телефонам. Это единственный способ проверить информацию. "Главное правило: вас никто и никогда не попросит перевести деньги. Ни за "восстановление доступа", ни за "закрытие штрафа", ни под любым другим предлогом. Любая просьба о переводе — это однозначно мошенничество", - заключили киберполицейские.
09:30 23.09.2025
 
Аферисты считают студентов отличными жертвами для обмана, предупредило МВД

МВД: мошенники понимают, что стереотип о "нищем студенте" давно устарел

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Студенты уже имеют банковские карты и возможность взять кредит, но в силу возраста ещё не сталкивались с государственными институтами, что делает их отличной потенциальной жертвой мошенников, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Киберполицейские уверяют, что стереотип о "нищем студенте" устарел.
"Сегодняшние студенты — это взрослые люди с банковскими картами, подработкой и уж точно с возможностью взять кредит. С другой стороны, в силу возраста многие просто не сталкивались с государственными институтами и не способны отличить настоящую ситуацию от придуманной мошенниками. Именно это делает их лакомой мишенью для мошенников", - говорится в сообщении.
По данным полиции, аферисты особенно "полюбили" студентов Томского государственного университета: массово представляются сотрудниками ректората, деканата или управлений вуза, чтобы обеспечить первый контакт и начать сложную атаку.
"С начала года в вузе объявилось 16 "новых проректоров"! Основные используемые схемы: "фейк босс" от имени руководства вуза и имитация атаки на важные сервисы", - поясняют в управлении.
Правоохранители призывают помнить, что руководство университета никогда не создает личные чаты со студентами в мессенджерах и не проводит разбирательства в онлайн-формате. Официальное общение происходит через каналы вуза.
"Явные признаки обмана: в реальности ситуаций, требующих принимать решение и действовать прямо сейчас практически не бывает, если вас торопят – это мошенники", - уточняют полицейские.
Если в переписке звучат отсылки к ФСБ, МВД или другим ведомствам, не стоит паниковать – нужно немедленно положить трубку и перезвонить по официальным телефонам. Это единственный способ проверить информацию.
"Главное правило: вас никто и никогда не попросит перевести деньги. Ни за "восстановление доступа", ни за "закрытие штрафа", ни под любым другим предлогом. Любая просьба о переводе — это однозначно мошенничество", - заключили киберполицейские.
