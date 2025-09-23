https://1prime.ru/20250923/moshenniki-862650623.html

Банк России предупредил о новом виде мошенничества с псевдокурьерами

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Банк России предупреждает о новом виде мошенничества - злоумышленники "переквалифицировались" в курьеров маркетплейсов, сообщает регулятор. "Злоумышленники звонят людям под видом сотрудников популярных маркетплейсов или курьеров. Они сообщают о доставке уже оплаченного товара и просят подтвердить получение. Если человек пытается объяснить, что ничего не покупал, то мошенники дают понять, что заказ, скорее всего, оформлен в качестве подарка кем-то из знакомых и что ошибки с адресатом нет", - говорится в сообщении ЦБ. Также отмечается, что для убедительности лжепредставители онлайн-платформ иногда называют данные получателя: фамилию, имя и отчество, а также адрес доставки либо по месту регистрации или фактического проживания, либо по месту работы. "Затем якобы для подтверждения даты и места вручения заказа злоумышленники просят назвать код из смс-сообщения или пуш-уведомления. В сообщении, которое приходит во время разговора, содержится одноразовый пароль от банка. Его мошенники используют для входа в интернет-банк и свободно похищают со счета деньги", - продолжает ЦБ. Банк России советует при поступлении такого телефонного звонка прервать разговор. "Никому и никогда не сообщайте коды из смс-сообщений или пуш-уведомлений – кем бы ни представлялся звонящий и под каким бы предлогом он ни пытался узнать содержание входящего сообщения. Настоящие сотрудники маркетплейсов никогда не запрашивают паспортные данные, коды из смс-сообщений, данные банковской карты", - заключает ЦБ.

