МВД выступило против ограничений на праворульные машины - 23.09.2025, ПРАЙМ
МВД выступило против ограничений на праворульные машины
МВД выступило против ограничений на праворульные машины - 23.09.2025, ПРАЙМ
МВД выступило против ограничений на праворульные машины
МВД РФ выступает против ограничений на праворульные машины, не выдвигает инициативы о введении дополнительных обременений на них, заявила официальный... | 23.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. МВД РФ выступает против ограничений на праворульные машины, не выдвигает инициативы о введении дополнительных обременений на них, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "В связи с появлением в средствах массовой информации сообщений о предложениях ввести дополнительные обременения (утилизационный сбор, ограничение ввоза, поэтапная замена и другие) на транспортные средства с правым расположением рулевого управления информирую, что МВД России такие инициативы не выдвигало и не поддерживает", - сказала она. По ее словам, в 2024 году удельный вес числа погибших в авариях с участием праворульных автомобилей составил около 12% от общего числа погибших в ДТП. Она добавила, что изучение возможностей обеспечения безопасности при эксплуатации праворульных автомобилей предусмотрено в проекте новой Стратегии повышения безопасности дорожного движения. Как отметила Волк, предстоит выработать конкретные меры, направленные на повышение безопасности при управлении праворульным транспортом, а также выработку механизмов адаптации таких автомобилей и дорожной инфраструктуры. "Ни о каких запретах в этой сфере в проекте Стратегии речи не идет. МВД России выступает категорически против каких-либо ограничений в эксплуатации праворульных автомобилей. Никаких проектов нормативных правовых актов в этой сфере в настоящее время ведомством не разрабатывается и не планируется", - подчеркнула она.
МВД выступило против ограничений на праворульные машины

В МВД заявили, что не поддерживают ограничения на праворульные автомобили

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЯпонские праворульные кроссоверы
Японские праворульные кроссоверы - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Японские праворульные кроссоверы. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. МВД РФ выступает против ограничений на праворульные машины, не выдвигает инициативы о введении дополнительных обременений на них, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В связи с появлением в средствах массовой информации сообщений о предложениях ввести дополнительные обременения (утилизационный сбор, ограничение ввоза, поэтапная замена и другие) на транспортные средства с правым расположением рулевого управления информирую, что МВД России такие инициативы не выдвигало и не поддерживает", - сказала она.
По ее словам, в 2024 году удельный вес числа погибших в авариях с участием праворульных автомобилей составил около 12% от общего числа погибших в ДТП. Она добавила, что изучение возможностей обеспечения безопасности при эксплуатации праворульных автомобилей предусмотрено в проекте новой Стратегии повышения безопасности дорожного движения.
Как отметила Волк, предстоит выработать конкретные меры, направленные на повышение безопасности при управлении праворульным транспортом, а также выработку механизмов адаптации таких автомобилей и дорожной инфраструктуры.
"Ни о каких запретах в этой сфере в проекте Стратегии речи не идет. МВД России выступает категорически против каких-либо ограничений в эксплуатации праворульных автомобилей. Никаких проектов нормативных правовых актов в этой сфере в настоящее время ведомством не разрабатывается и не планируется", - подчеркнула она.
