СМИ: Киев согласился с МВФ по увеличению дефицита внешнего финансирования

СМИ: Киев согласился с МВФ по увеличению дефицита внешнего финансирования

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Международный валютный фонд убедил правительство Украины увеличить прогноз необходимого ей внешнего финансирования до конца 2027 года с почти 38 миллиардов до примерно 65 миллиардов долларов, передает агентство Блумберг со ссылкой на чиновников. "Первоначально Киев оценивал дефицит внешнего финансирования в почти 38 миллиардов долларов, но в результате обсуждений с МВФ эта цифра увеличилась до примерно 65 миллиардов долларов", - передает агентство. Собеседники агентства отметили, что согласованная оценка уже передана Еврокомиссии. По данным источников, размер нового кредита от МВФ Украине официально не обсуждался, но, по предварительным оценкам, составляет около 8 миллиардов долларов, передает агентство. Ранее в сентябре директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак в ответ на вопрос РИА Новости заявила, что организация намерена оценить возможные сроки завершения конфликта на Украине для принятия решения о предоставлении Киеву новой кредитной программы. Козак также подтвердила получение официального запроса от властей Украины на новую программу внешнего финансирования Киева. Украина, столкнувшаяся с дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться, и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.

