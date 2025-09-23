https://1prime.ru/20250923/nato-862665490.html

НАТО возложила на Россию ответственность за инциденты с дронами в Европе

2025-09-23T15:50+0300

политика

россия

польша

эстония

дмитрий песков

нато

ек

дональд туск

урсула фон дер ляйен

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Североатлантический совет НАТО возложил на Россию ответственность за инциденты с БПЛА и самолетами в Польше, Эстонии и других странах, при этом в Москве уже заявляли, что никаких доказательств причастности РФ ни одна страна не привела. "Россия несет полную ответственность за эти действия, которые несут риск эскалации, просчета или ставят по угрозу жизни. Они должны остановиться", - говорится в заявлении на сайте альянса по итогам заседания Совета по просьбе Эстонии. При этом в НАТО заявили, что альянс усилит меры по обороне и сдерживанию, в том числе с помощью ПВО, на фоне инцидентов в Польше и Эстонии. НАТО обещает давать решительный ответ на предполагаемое нарушение воздушных границ стран альянса. "НАТО и союзники будут применять... все необходимые военные и невоенные средства для самообороны и сдерживания всех угроз со всех направлений... Мы будем продолжать реагировать там, тогда и в той форме, как сочтём нужным. Наша приверженность статье 5 нерушима", - говорится в заявлении. Кроме того, из заявления следует, что альянс не откажется от помощи Украине. Эстония 19 сентября бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщало, что три российских истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными. Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Румынское министерство национальной обороны ранее сообщило, что 20 сентября вечером воздушное пространство страны на короткий период было нарушено дроном, который не представлял непосредственной угрозы безопасности населению. Посол России в Румынии Олег Липаев был вызван 21 сентября вечером в МИД Румынии из-за появления в воздушном пространстве страны дрона, заявила министр иностранных дел Оана Цою, хотя никаких доказательств происхождения беспилотника предоставлено не было. -0-

польша

эстония

2025

