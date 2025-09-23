Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
НАТО возложила на Россию ответственность за инциденты с дронами в Европе - 23.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250923/nato-862665490.html
НАТО возложила на Россию ответственность за инциденты с дронами в Европе
НАТО возложила на Россию ответственность за инциденты с дронами в Европе - 23.09.2025, ПРАЙМ
НАТО возложила на Россию ответственность за инциденты с дронами в Европе
Североатлантический совет НАТО возложил на Россию ответственность за инциденты с БПЛА и самолетами в Польше, Эстонии и других странах, при этом в Москве уже... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T15:50+0300
2025-09-23T15:50+0300
политика
россия
польша
эстония
дмитрий песков
нато
ек
дональд туск
урсула фон дер ляйен
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_0:14:2199:1251_1920x0_80_0_0_2bbf83708a390e83de057a6b91829221.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Североатлантический совет НАТО возложил на Россию ответственность за инциденты с БПЛА и самолетами в Польше, Эстонии и других странах, при этом в Москве уже заявляли, что никаких доказательств причастности РФ ни одна страна не привела. "Россия несет полную ответственность за эти действия, которые несут риск эскалации, просчета или ставят по угрозу жизни. Они должны остановиться", - говорится в заявлении на сайте альянса по итогам заседания Совета по просьбе Эстонии. При этом в НАТО заявили, что альянс усилит меры по обороне и сдерживанию, в том числе с помощью ПВО, на фоне инцидентов в Польше и Эстонии. НАТО обещает давать решительный ответ на предполагаемое нарушение воздушных границ стран альянса. "НАТО и союзники будут применять... все необходимые военные и невоенные средства для самообороны и сдерживания всех угроз со всех направлений... Мы будем продолжать реагировать там, тогда и в той форме, как сочтём нужным. Наша приверженность статье 5 нерушима", - говорится в заявлении. Кроме того, из заявления следует, что альянс не откажется от помощи Украине. Эстония 19 сентября бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщало, что три российских истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными. Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Румынское министерство национальной обороны ранее сообщило, что 20 сентября вечером воздушное пространство страны на короткий период было нарушено дроном, который не представлял непосредственной угрозы безопасности населению. Посол России в Румынии Олег Липаев был вызван 21 сентября вечером в МИД Румынии из-за появления в воздушном пространстве страны дрона, заявила министр иностранных дел Оана Цою, хотя никаких доказательств происхождения беспилотника предоставлено не было. -0-
https://1prime.ru/20250918/nato-862412405.html
https://1prime.ru/20250919/nato-862491623.html
https://1prime.ru/20250918/evrosoyuz-862471604.html
польша
эстония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_256:0:1943:1265_1920x0_80_0_0_a811549c0a8b57848fc6fd821e37bf2f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, польша, эстония, дмитрий песков, нато, ек, дональд туск, урсула фон дер ляйен
Политика, РОССИЯ, ПОЛЬША, ЭСТОНИЯ, Дмитрий Песков, НАТО, ЕК, Дональд Туск, Урсула фон дер Ляйен
15:50 23.09.2025
 
НАТО возложила на Россию ответственность за инциденты с дронами в Европе

НАТО без доказательств возложила на РФ ответственность за инциденты с БПЛА в Европе

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Флаги НАТО, Нидерланды. Архивное фото
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Североатлантический совет НАТО возложил на Россию ответственность за инциденты с БПЛА и самолетами в Польше, Эстонии и других странах, при этом в Москве уже заявляли, что никаких доказательств причастности РФ ни одна страна не привела.
"Россия несет полную ответственность за эти действия, которые несут риск эскалации, просчета или ставят по угрозу жизни. Они должны остановиться", - говорится в заявлении на сайте альянса по итогам заседания Совета по просьбе Эстонии.
Эмблема НАТО - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
"Последний гвоздь": в США рассказали о коллапсе НАТО
18 сентября, 06:07
При этом в НАТО заявили, что альянс усилит меры по обороне и сдерживанию, в том числе с помощью ПВО, на фоне инцидентов в Польше и Эстонии. НАТО обещает давать решительный ответ на предполагаемое нарушение воздушных границ стран альянса.
"НАТО и союзники будут применять... все необходимые военные и невоенные средства для самообороны и сдерживания всех угроз со всех направлений... Мы будем продолжать реагировать там, тогда и в той форме, как сочтём нужным. Наша приверженность статье 5 нерушима", - говорится в заявлении.
Кроме того, из заявления следует, что альянс не откажется от помощи Украине.
Флаг НАТО - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
В Германии предложили создать "стену дронов" вдоль восточной границы НАТО
19 сентября, 10:52
Эстония 19 сентября бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщало, что три российских истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными.
Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались.
Румынское министерство национальной обороны ранее сообщило, что 20 сентября вечером воздушное пространство страны на короткий период было нарушено дроном, который не представлял непосредственной угрозы безопасности населению. Посол России в Румынии Олег Липаев был вызван 21 сентября вечером в МИД Румынии из-за появления в воздушном пространстве страны дрона, заявила министр иностранных дел Оана Цою, хотя никаких доказательств происхождения беспилотника предоставлено не было. -0-
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
В Венгрии сообщили о конфликте в НАТО из-за России
18 сентября, 22:38
 
ПолитикаРОССИЯПОЛЬШАЭСТОНИЯДмитрий ПесковНАТОЕКДональд ТускУрсула фон дер Ляйен
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала