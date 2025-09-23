https://1prime.ru/20250923/norvegiya-862646836.html

СМИ: аэропорт Осло закрыли из-за неизвестных БПЛА

СМИ: аэропорт Осло закрыли из-за неизвестных БПЛА

СМИ: аэропорт Осло закрыли из-за неизвестных БПЛА

В норвежской столице Осло зафиксировали неизвестные беспилотные летательные аппараты, что привело к закрытию аэропорта Гардермуэн, сообщает шведская газета...

МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. В норвежской столице Осло зафиксировали неизвестные беспилотные летательные аппараты, что привело к закрытию аэропорта Гардермуэн, сообщает шведская газета Aftonbladet. "В 23.30 дроны также были замечены в аэропорту Осло Гардермуэн", — приводит цитату издание. Представитель пресс-службы аэропорта Гардермуэн, Моника Фастинг, сообщила газете Verdens Gang, что воздушное пространство временно закрыто, а самолеты направляются в ближайшие аэропорты. Согласно информации Aftonbladet, эти дроны также были замечены вокруг военных объектов в районе крепости Акерсхус. Днём ранее агентство Рейтер информировало о том, что столичный аэропорт Дании в Копенгагене был также временно закрыт из-за предполагаемого появления беспилотников в его воздушной зоне. Сервис Flightradar24 на своей странице в социальной сети X оповестил о том, что из-за поступивших сообщений о беспилотниках все взлеты и посадки в аэропорту были приостановлены с 20.26 по местному времени (21.26 мск). По меньшей мере 11 рейсов были перенаправлены в другие аэропорты.

