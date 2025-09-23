Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: аэропорт Осло закрыли из-за неизвестных БПЛА - 23.09.2025
СМИ: аэропорт Осло закрыли из-за неизвестных БПЛА
дания
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. В норвежской столице Осло зафиксировали неизвестные беспилотные летательные аппараты, что привело к закрытию аэропорта Гардермуэн, сообщает шведская газета Aftonbladet. "В 23.30 дроны также были замечены в аэропорту Осло Гардермуэн", — приводит цитату издание. Представитель пресс-службы аэропорта Гардермуэн, Моника Фастинг, сообщила газете Verdens Gang, что воздушное пространство временно закрыто, а самолеты направляются в ближайшие аэропорты. Согласно информации Aftonbladet, эти дроны также были замечены вокруг военных объектов в районе крепости Акерсхус. Днём ранее агентство Рейтер информировало о том, что столичный аэропорт Дании в Копенгагене был также временно закрыт из-за предполагаемого появления беспилотников в его воздушной зоне. Сервис Flightradar24 на своей странице в социальной сети X оповестил о том, что из-за поступивших сообщений о беспилотниках все взлеты и посадки в аэропорту были приостановлены с 20.26 по местному времени (21.26 мск). По меньшей мере 11 рейсов были перенаправлены в другие аэропорты.
дания
дания
ДАНИЯ
07:39 23.09.2025
 
СМИ: аэропорт Осло закрыли из-за неизвестных БПЛА

Aftonbladet: в Осло заметили неизвестные БПЛА

© Unsplash/Sandro KradolferФлаг Норвегии
Флаг Норвегии
Флаг Норвегии. Архивное фото
© Unsplash/Sandro Kradolfer
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. В норвежской столице Осло зафиксировали неизвестные беспилотные летательные аппараты, что привело к закрытию аэропорта Гардермуэн, сообщает шведская газета Aftonbladet.
"В 23.30 дроны также были замечены в аэропорту Осло Гардермуэн", — приводит цитату издание.
Представитель пресс-службы аэропорта Гардермуэн, Моника Фастинг, сообщила газете Verdens Gang, что воздушное пространство временно закрыто, а самолеты направляются в ближайшие аэропорты.
Согласно информации Aftonbladet, эти дроны также были замечены вокруг военных объектов в районе крепости Акерсхус.
Днём ранее агентство Рейтер информировало о том, что столичный аэропорт Дании в Копенгагене был также временно закрыт из-за предполагаемого появления беспилотников в его воздушной зоне.
Сервис Flightradar24 на своей странице в социальной сети X оповестил о том, что из-за поступивших сообщений о беспилотниках все взлеты и посадки в аэропорту были приостановлены с 20.26 по местному времени (21.26 мск). По меньшей мере 11 рейсов были перенаправлены в другие аэропорты.
ДАНИЯ
 
 
