ОКБ назвало регион с самой высокой кредитной активностью в августе

2025-09-23T00:50+0300

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Самую высокую кредитную активность среди регионов РФ в августе показал Чукотский автономный округ - на каждые 100 жителей региона за последний месяц лета было оформлено по 4,4 новых кредита, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). "Топ-5 регионов с самой высокой кредитной активностью жителей в августе возглавил Чукотский АО: на каждые 100 жителей региона в августе было оформлено по 4,4 новых кредита. В Ямало-Ненецком АО – по 3,7 кредита на каждые 100 жителей региона, в Ненецком АО и Сахалинской области – по 3,6 кредита и Магаданской области – по 3,4. В Москве на каждые 100 жителей столицы в августе пришлось по 2,1 новых кредита, в Санкт-Петербурге – по 2,5 кредита. Меньше всего кредитов на каждые 100 жителей региона за месяц было оформлено в Ингушетии – по 0,3 кредита", - говорится в сообщении. Также по данным ОКБ, в общей совокупности по всем сегментам розничного кредитования за месяц граждане оформили в банках 3,50 миллиона кредитов на 1,10 триллиона рублей. Август показал самые высокие темпы кредитования за весь 2025 год. По сравнению с июлем количество выдач выросло на 11%, объем – на 10%. В июле этого года было выдано 3,16 миллиона кредитов на 1 триллион рублей. В годовом отношении общее количество выдач снизилось на 40%, объем – на 22%. В августе 2024 года было оформлено 5,86 миллиона кредитов на 1,41 триллиона рублей. Всего за восемь месяцев 2025 года было выдано 23,37 миллиона кредитов на 6,44 триллиона рублей, в среднем за месяц на 804,88 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач сократилось на 51% и объем – на 47%. С января по август 2024 года было выдано 47,58 миллиона кредитов на 12,09 триллиона рублей, в среднем за месяц на 1,51 триллиона рублей. Наибольшую долю в общей совокупности кредитных денежных средств в августе 2025 года заняли ипотечные кредиты – 34%, в августе 2024 года их доля была равна 25%. В годовом отношении рост показала также доля автокредитов: в августе 2025 года сегмент занял 16% в общем объеме кредитования, годом ранее его доля была 15%. Доля кредитов наличными сократилась с 37% в августе 2024 года до 29% в августе 2025 года, доля кредитных карт за этот же период – с 21% до 20%, доля POS-кредитов – с 2% до 1%.

