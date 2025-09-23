Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Гутерреш с трибуны ГА ООН призвал к миру на Украине - 23.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250923/oon-862666498.html
Гутерреш с трибуны ГА ООН призвал к миру на Украине
Гутерреш с трибуны ГА ООН призвал к миру на Украине - 23.09.2025, ПРАЙМ
Гутерреш с трибуны ГА ООН призвал к миру на Украине
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш с трибуны ГА ООН призвал к миру на Украине и высоко оценил усилия США по разрешению конфликта. | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T16:30+0300
2025-09-23T16:30+0300
политика
сша
украина
антониу гутерреш
оон
владимир путин
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859973314_0:119:3219:1930_1920x0_80_0_0_f561153cb836597982d441175ac014f3.jpg
ООН, 23 сен – ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш с трибуны ГА ООН призвал к миру на Украине и высоко оценил усилия США по разрешению конфликта. "Я высоко оцениваю недавние дипломатические усилия Соединенных Штатов и других стран. Мы должны добиваться полного прекращения огня и установления справедливого, прочного мира в соответствии с Уставом (ООН - ред.), резолюциями ООН и международным правом", – сказал Гутерреш в ходе недели высокого уровня Генассамблеи. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
https://1prime.ru/20250923/ssha-862655917.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859973314_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_0d7e6234e306d7db06b6f83c5e2a1136.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, антониу гутерреш, оон, владимир путин, сергей лавров
Политика, США, УКРАИНА, Антониу Гутерреш, ООН, Владимир Путин, Сергей Лавров
16:30 23.09.2025
 
Гутерреш с трибуны ГА ООН призвал к миру на Украине

Гутерреш с трибуны ГА ООН оценил усилия США по решению украинского конфликта

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ООН, 23 сен – ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш с трибуны ГА ООН призвал к миру на Украине и высоко оценил усилия США по разрешению конфликта.
"Я высоко оцениваю недавние дипломатические усилия Соединенных Штатов и других стран. Мы должны добиваться полного прекращения огня и установления справедливого, прочного мира в соответствии с Уставом (ООН - ред.), резолюциями ООН и международным правом", – сказал Гутерреш в ходе недели высокого уровня Генассамблеи.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Эксперт указал на двойные стандарты США в отношении ООН
12:28
 
ПолитикаСШАУКРАИНААнтониу ГутеррешООНВладимир ПутинСергей Лавров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала