Гутерреш с трибуны ГА ООН призвал к миру на Украине
ООН, 23 сен – ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш с трибуны ГА ООН призвал к миру на Украине и высоко оценил усилия США по разрешению конфликта. "Я высоко оцениваю недавние дипломатические усилия Соединенных Штатов и других стран. Мы должны добиваться полного прекращения огня и установления справедливого, прочного мира в соответствии с Уставом (ООН - ред.), резолюциями ООН и международным правом", – сказал Гутерреш в ходе недели высокого уровня Генассамблеи. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
