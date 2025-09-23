https://1prime.ru/20250923/oon-862684012.html
Узбекистан предложил ООН резолюцию о развитии транспортных коридоров
Узбекистан предложил ООН резолюцию о развитии транспортных коридоров - 23.09.2025, ПРАЙМ
Узбекистан предложил ООН резолюцию о развитии транспортных коридоров
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на заседании Генассамблеи ООН, предложил принять резолюцию о развитии международных транспортных и... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T23:55+0300
2025-09-23T23:55+0300
2025-09-23T23:55+0300
мировая экономика
узбекистан
афганистан
шавкат мирзиеев
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/17/862676368_0:107:1017:679_1920x0_80_0_0_a977acb8fbb7ee02df454fc46e241b35.jpg
ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на заседании Генассамблеи ООН, предложил принять резолюцию о развитии международных транспортных и энергетических коридоров через территорию Афганистана. "Говоря о глобальной и региональной безопасности и устойчивом развитии, невозможно не затронуть вопрос об Афганистане... Предлагаем принять отдельную резолюцию ООН о развитии через территорию этой страны международных транспортных и энергетических коридоров", - сказал Мирзиёев. По его оценке, для поддержки стремления афганского народа к мирной и спокойной жизни необходимо объединить усилия международного сообщества. "Особо хотел бы подчеркнуть, что крайне важно не допустить изоляции этой страны. Мы планируем осуществить в этой стране крупные экономические и инфраструктурные проекты", - добавил президент Узбекистана.
https://1prime.ru/20250825/erdogan-861234354.html
узбекистан
афганистан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/17/862676368_31:0:936:679_1920x0_80_0_0_87c82ed47d806dc12dcea967fe541b8c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, узбекистан, афганистан, шавкат мирзиеев, оон
Мировая экономика, УЗБЕКИСТАН, АФГАНИСТАН, Шавкат Мирзиеев, ООН
Узбекистан предложил ООН резолюцию о развитии транспортных коридоров
Узбекистан предложил ООН принять резолюцию по транспортным коридорам через Афганистан