Узбекистан предложил ООН резолюцию о развитии транспортных коридоров

23.09.2025

ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на заседании Генассамблеи ООН, предложил принять резолюцию о развитии международных транспортных и энергетических коридоров через территорию Афганистана. "Говоря о глобальной и региональной безопасности и устойчивом развитии, невозможно не затронуть вопрос об Афганистане... Предлагаем принять отдельную резолюцию ООН о развитии через территорию этой страны международных транспортных и энергетических коридоров", - сказал Мирзиёев. По его оценке, для поддержки стремления афганского народа к мирной и спокойной жизни необходимо объединить усилия международного сообщества. "Особо хотел бы подчеркнуть, что крайне важно не допустить изоляции этой страны. Мы планируем осуществить в этой стране крупные экономические и инфраструктурные проекты", - добавил президент Узбекистана.

узбекистан

афганистан

2025

