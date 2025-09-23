Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-09-23T23:55+0300
2025-09-23T23:55+0300
мировая экономика
узбекистан
афганистан
шавкат мирзиеев
оон
ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на заседании Генассамблеи ООН, предложил принять резолюцию о развитии международных транспортных и энергетических коридоров через территорию Афганистана. "Говоря о глобальной и региональной безопасности и устойчивом развитии, невозможно не затронуть вопрос об Афганистане... Предлагаем принять отдельную резолюцию ООН о развитии через территорию этой страны международных транспортных и энергетических коридоров", - сказал Мирзиёев. По его оценке, для поддержки стремления афганского народа к мирной и спокойной жизни необходимо объединить усилия международного сообщества. "Особо хотел бы подчеркнуть, что крайне важно не допустить изоляции этой страны. Мы планируем осуществить в этой стране крупные экономические и инфраструктурные проекты", - добавил президент Узбекистана.
мировая экономика, узбекистан, афганистан, шавкат мирзиеев, оон
Мировая экономика, УЗБЕКИСТАН, АФГАНИСТАН, Шавкат Мирзиеев, ООН
23:55 23.09.2025
 
Узбекистан предложил ООН резолюцию о развитии транспортных коридоров

Узбекистан предложил ООН принять резолюцию по транспортным коридорам через Афганистан

© Фото : United Nations PhotoГенеральная Ассамблея ООН
Генеральная Ассамблея ООН - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Генеральная Ассамблея ООН. Архивное фото
© Фото : United Nations Photo
ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на заседании Генассамблеи ООН, предложил принять резолюцию о развитии международных транспортных и энергетических коридоров через территорию Афганистана.
"Говоря о глобальной и региональной безопасности и устойчивом развитии, невозможно не затронуть вопрос об Афганистане... Предлагаем принять отдельную резолюцию ООН о развитии через территорию этой страны международных транспортных и энергетических коридоров", - сказал Мирзиёев.
По его оценке, для поддержки стремления афганского народа к мирной и спокойной жизни необходимо объединить усилия международного сообщества.
"Особо хотел бы подчеркнуть, что крайне важно не допустить изоляции этой страны. Мы планируем осуществить в этой стране крупные экономические и инфраструктурные проекты", - добавил президент Узбекистана.
Мировая экономикаУЗБЕКИСТАНАФГАНИСТАНШавкат МирзиеевООН
 
 
