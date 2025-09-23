https://1prime.ru/20250923/peskov-862657551.html
Песков ответил, возможно ли согласовать новый договор об СНВ
Песков ответил, возможно ли согласовать новый договор об СНВ
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. До истечения действия нынешнего Договора об СНВ практически невозможно согласовать новый документ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В понедельник президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Москва готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Глава российского государства указал, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. "Понятно, что согласовать такой документ до истечения действий нынешнего фактически невозможно, это очень сложная субстанция, и, конечно, это требует комплексного подхода", - сказал Песков журналистам.
В понедельник президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Москва готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Глава российского государства указал, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
"Понятно, что согласовать такой документ до истечения действий нынешнего фактически невозможно, это очень сложная субстанция, и, конечно, это требует комплексного подхода", - сказал Песков журналистам.
