https://1prime.ru/20250923/peskov-862657551.html

Песков ответил, возможно ли согласовать новый договор об СНВ

Песков ответил, возможно ли согласовать новый договор об СНВ - 23.09.2025, ПРАЙМ

Песков ответил, возможно ли согласовать новый договор об СНВ

До истечения действия нынешнего Договора об СНВ практически невозможно согласовать новый документ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 23.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-23T13:15+0300

2025-09-23T13:15+0300

2025-09-23T13:15+0300

политика

дмитрий песков

россия

сша

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689595_0:140:3051:1856_1920x0_80_0_0_a8b2cfbc2b39cc349a640e333fd3ff25.jpg

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. До истечения действия нынешнего Договора об СНВ практически невозможно согласовать новый документ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В понедельник президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Москва готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Глава российского государства указал, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. "Понятно, что согласовать такой документ до истечения действий нынешнего фактически невозможно, это очень сложная субстанция, и, конечно, это требует комплексного подхода", - сказал Песков журналистам.

https://1prime.ru/20250922/peskov-862613358.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий песков, россия, сша, владимир путин