Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков ответил, возможно ли согласовать новый договор об СНВ - 23.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250923/peskov-862657551.html
Песков ответил, возможно ли согласовать новый договор об СНВ
Песков ответил, возможно ли согласовать новый договор об СНВ - 23.09.2025, ПРАЙМ
Песков ответил, возможно ли согласовать новый договор об СНВ
До истечения действия нынешнего Договора об СНВ практически невозможно согласовать новый документ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T13:15+0300
2025-09-23T13:15+0300
политика
дмитрий песков
россия
сша
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689595_0:140:3051:1856_1920x0_80_0_0_a8b2cfbc2b39cc349a640e333fd3ff25.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. До истечения действия нынешнего Договора об СНВ практически невозможно согласовать новый документ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В понедельник президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Москва готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Глава российского государства указал, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. "Понятно, что согласовать такой документ до истечения действий нынешнего фактически невозможно, это очень сложная субстанция, и, конечно, это требует комплексного подхода", - сказал Песков журналистам.
https://1prime.ru/20250922/peskov-862613358.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689595_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_de9a902e1e67fbabdb75f96ddad53370.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дмитрий песков, россия, сша, владимир путин
Политика, Дмитрий Песков, РОССИЯ, США, Владимир Путин
13:15 23.09.2025
 
Песков ответил, возможно ли согласовать новый договор об СНВ

Песков: до истечения действия договора об СНВ невозможно согласовать новый документ

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Президент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Президент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. До истечения действия нынешнего Договора об СНВ практически невозможно согласовать новый документ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В понедельник президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Москва готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Глава российского государства указал, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
"Понятно, что согласовать такой документ до истечения действий нынешнего фактически невозможно, это очень сложная субстанция, и, конечно, это требует комплексного подхода", - сказал Песков журналистам.
Президент Владимир Путин встретился с руководителями международных информационных агентств
Российские военные действуют в рамках международных правил, сообщил Песков
Вчера, 13:03
 
ПолитикаДмитрий ПесковРОССИЯСШАВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала