Тема ДСНВ затрагивалась в ходе контактов России и США, сообщил Песков
Тема ДСНВ затрагивалась в ходе контактов России и США, сообщил Песков - 23.09.2025, ПРАЙМ
Тема ДСНВ затрагивалась в ходе контактов России и США, сообщил Песков
В целом тема Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) затрагивалась в ходе контактов РФ и США, но не предметно, сообщил пресс-секретарь... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T13:15+0300
2025-09-23T13:15+0300
2025-09-23T13:15+0300
политика
россия
мировая экономика
дмитрий песков
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851800067_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_eb54dcb0137bbc0bb95e5e7092c3d462.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. В целом тема Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) затрагивалась в ходе контактов РФ и США, но не предметно, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Тема в целом поднималась в ходе контактов, в том плане, что время, как шагреневая кожа сокращается, и мы действительно находимся на пороге ситуации, когда мы можем остаться без каких-либо регулирующих область стратстабильности и безопасности двусторонних документов... Об этом упоминалось неоднократно, но предметно речи не велось", - сказал Песков журналистам.Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил, что срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года, что означает скорое исчезновение последнего международного соглашения о прямых ограничениях на ракетно-ядерные потенциалы.Глава государства также заявлял, что что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), рассмотрев предложение в контексте отношений Москвы и Вашингтона.
сша
Тема ДСНВ затрагивалась в ходе контактов России и США, сообщил Песков
Песков: тема ДСНВ затрагивалась в ходе контактов РФ и США, но не предметно
Песков рассказал о позиции России в решении конфликта Израиля и Палестины