В Кремле прокомментировали ситуацию в ЛНР
В Кремле прокомментировали ситуацию в ЛНР - 23.09.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали ситуацию в ЛНР
23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию в Луганской Народной Республике непростой. "Президент (России Владимир Путин - ред.) традиционно уделяет приоритетное внимание вопросам развития новых регионов России. Сегодня этот разговор будет продолжен. Вопросов, конечно же, очень много. Ситуация там непростая", - заявил Песков журналистам, говоря о планах президента встретиться с главой ЛНР Леонидом Пасечником.
В Кремле прокомментировали ситуацию в ЛНР
Песков: ситуация в Луганской Народной Республике сейчас непростая
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию в Луганской Народной Республике непростой.
"Президент (России Владимир Путин - ред.) традиционно уделяет приоритетное внимание вопросам развития новых регионов России. Сегодня этот разговор будет продолжен. Вопросов, конечно же, очень много. Ситуация там непростая", - заявил Песков журналистам, говоря о планах президента встретиться с главой ЛНР Леонидом Пасечником.
