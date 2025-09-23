https://1prime.ru/20250923/peskov-862657777.html

В Кремле прокомментировали ситуацию в ЛНР

В Кремле прокомментировали ситуацию в ЛНР - 23.09.2025, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали ситуацию в ЛНР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию в Луганской Народной Республике непростой. | 23.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-23T13:15+0300

2025-09-23T13:15+0300

2025-09-23T13:15+0300

лнр

россия

общество

дмитрий песков

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/16/856909865_0:99:3288:1949_1920x0_80_0_0_7c32534f706f622aceb24547797835df.jpg

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию в Луганской Народной Республике непростой. "Президент (России Владимир Путин - ред.) традиционно уделяет приоритетное внимание вопросам развития новых регионов России. Сегодня этот разговор будет продолжен. Вопросов, конечно же, очень много. Ситуация там непростая", - заявил Песков журналистам, говоря о планах президента встретиться с главой ЛНР Леонидом Пасечником.

https://1prime.ru/20250922/peskov-862613358.html

лнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

лнр, россия, общество , дмитрий песков, владимир путин