Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле прокомментировали ситуацию в ЛНР - 23.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250923/peskov-862657777.html
В Кремле прокомментировали ситуацию в ЛНР
В Кремле прокомментировали ситуацию в ЛНР - 23.09.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали ситуацию в ЛНР
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию в Луганской Народной Республике непростой. | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T13:15+0300
2025-09-23T13:15+0300
лнр
россия
общество
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/16/856909865_0:99:3288:1949_1920x0_80_0_0_7c32534f706f622aceb24547797835df.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию в Луганской Народной Республике непростой. "Президент (России Владимир Путин - ред.) традиционно уделяет приоритетное внимание вопросам развития новых регионов России. Сегодня этот разговор будет продолжен. Вопросов, конечно же, очень много. Ситуация там непростая", - заявил Песков журналистам, говоря о планах президента встретиться с главой ЛНР Леонидом Пасечником.
https://1prime.ru/20250922/peskov-862613358.html
лнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/16/856909865_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_828f0e80d02bb9cd5b76d0e3f90eb554.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
лнр, россия, общество , дмитрий песков, владимир путин
ЛНР, РОССИЯ, Общество , Дмитрий Песков, Владимир Путин
13:15 23.09.2025
 
В Кремле прокомментировали ситуацию в ЛНР

Песков: ситуация в Луганской Народной Республике сейчас непростая

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Московский Кремль.. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию в Луганской Народной Республике непростой.
"Президент (России Владимир Путин - ред.) традиционно уделяет приоритетное внимание вопросам развития новых регионов России. Сегодня этот разговор будет продолжен. Вопросов, конечно же, очень много. Ситуация там непростая", - заявил Песков журналистам, говоря о планах президента встретиться с главой ЛНР Леонидом Пасечником.
Президент Владимир Путин встретился с руководителями международных информационных агентств
Российские военные действуют в рамках международных правил, сообщил Песков
Вчера, 13:03
 
ЛНРРОССИЯОбществоДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала