Песков ответил на вопрос о дате новых контактов Путина и Трампа - 23.09.2025, ПРАЙМ
Политика
Песков ответил на вопрос о дате новых контактов Путина и Трампа
Песков ответил на вопрос о дате новых контактов Путина и Трампа - 23.09.2025, ПРАЙМ
Песков ответил на вопрос о дате новых контактов Путина и Трампа
Пока четкого понимания о дате следующего контакта президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа нет, сообщил пресс-секретарь российского... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T13:15+0300
2025-09-23T13:15+0300
политика
россия
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Пока четкого понимания о дате следующего контакта президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа нет, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Пока четкого понимания о дате следующего контакта нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
россия, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
13:15 23.09.2025
 
Песков ответил на вопрос о дате новых контактов Путина и Трампа

Песков: на данный момент нет понимания о дате следующего контакта Путина и Трампа

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Пока четкого понимания о дате следующего контакта президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа нет, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Пока четкого понимания о дате следующего контакта нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
Песков рассказал о позиции России в решении конфликта Израиля и Палестины
Вчера, 13:00
Песков рассказал о позиции России в решении конфликта Израиля и Палестины
Вчера, 13:00
 
Политика РОССИЯ Владимир Путин Дональд Трамп Дмитрий Песков
 
 
