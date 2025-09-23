https://1prime.ru/20250923/peskov-862658041.html
Песков ответил на вопрос о дате новых контактов Путина и Трампа
Песков ответил на вопрос о дате новых контактов Путина и Трампа - 23.09.2025, ПРАЙМ
Песков ответил на вопрос о дате новых контактов Путина и Трампа
Пока четкого понимания о дате следующего контакта президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа нет, сообщил пресс-секретарь российского... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T13:15+0300
2025-09-23T13:15+0300
2025-09-23T13:15+0300
политика
россия
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861320051_0:11:3603:2038_1920x0_80_0_0_15749cbf7de4da09d4e385e0eea3fcd8.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Пока четкого понимания о дате следующего контакта президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа нет, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Пока четкого понимания о дате следующего контакта нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
https://1prime.ru/20250922/peskov-862612741.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861320051_436:0:3167:2048_1920x0_80_0_0_9d91c9bdd242575cbe883c2403f3e220.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о дате новых контактов Путина и Трампа
Песков: на данный момент нет понимания о дате следующего контакта Путина и Трампа