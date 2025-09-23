https://1prime.ru/20250923/peskov-862658041.html

Песков ответил на вопрос о дате новых контактов Путина и Трампа

политика

россия

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Пока четкого понимания о дате следующего контакта президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа нет, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Пока четкого понимания о дате следующего контакта нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.

