https://1prime.ru/20250923/peskov-862658152.html
Песков рассказал об особом внимании Путина к развитию новых регионов
Песков рассказал об особом внимании Путина к развитию новых регионов - 23.09.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал об особом внимании Путина к развитию новых регионов
Президент РФ Владимир Путин уделяет приоритетное внимание вопросам развития новых регионов страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T13:15+0300
2025-09-23T13:15+0300
2025-09-23T13:15+0300
россия
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861795217_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_7f4b2fe5fcb7e9d7be8a2a6f1c949e34.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин уделяет приоритетное внимание вопросам развития новых регионов страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент традиционно уделяет приоритетное внимание вопросам развития новых регионов России. Сегодня этот разговор будет продолжен. Вопросов, конечно же, очень много", - заявил Песков журналистам, говоря о планах президента встретиться с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником.
https://1prime.ru/20250922/peskov-862612628.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861795217_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_12d8b9d7a312f1c2c5cbb03f156c4416.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, дмитрий песков
РОССИЯ, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков рассказал об особом внимании Путина к развитию новых регионов
Песков: Путин уделяет основное внимание вопросам развития новых регионов
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин уделяет приоритетное внимание вопросам развития новых регионов страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент традиционно уделяет приоритетное внимание вопросам развития новых регионов России. Сегодня этот разговор будет продолжен. Вопросов, конечно же, очень много", - заявил Песков журналистам, говоря о планах президента встретиться с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником.
Песков прокомментировал продвижение героев СВО в структурах власти России