Песков рассказал об особом внимании Путина к развитию новых регионов - 23.09.2025
Песков рассказал об особом внимании Путина к развитию новых регионов
Песков рассказал об особом внимании Путина к развитию новых регионов - 23.09.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал об особом внимании Путина к развитию новых регионов
Президент РФ Владимир Путин уделяет приоритетное внимание вопросам развития новых регионов страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 23.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин уделяет приоритетное внимание вопросам развития новых регионов страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент традиционно уделяет приоритетное внимание вопросам развития новых регионов России. Сегодня этот разговор будет продолжен. Вопросов, конечно же, очень много", - заявил Песков журналистам, говоря о планах президента встретиться с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником.
13:15 23.09.2025
 
Песков рассказал об особом внимании Путина к развитию новых регионов

Песков: Путин уделяет основное внимание вопросам развития новых регионов

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина во Владивосток
Рабочая поездка президента Владимира Путина во Владивосток - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Рабочая поездка президента Владимира Путина во Владивосток. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин уделяет приоритетное внимание вопросам развития новых регионов страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент традиционно уделяет приоритетное внимание вопросам развития новых регионов России. Сегодня этот разговор будет продолжен. Вопросов, конечно же, очень много", - заявил Песков журналистам, говоря о планах президента встретиться с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником.
Песков прокомментировал продвижение героев СВО в структурах власти России
