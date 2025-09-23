https://1prime.ru/20250923/peskov-862658152.html

Песков рассказал об особом внимании Путина к развитию новых регионов

Песков рассказал об особом внимании Путина к развитию новых регионов - 23.09.2025, ПРАЙМ

Песков рассказал об особом внимании Путина к развитию новых регионов

23.09.2025

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин уделяет приоритетное внимание вопросам развития новых регионов страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент традиционно уделяет приоритетное внимание вопросам развития новых регионов России. Сегодня этот разговор будет продолжен. Вопросов, конечно же, очень много", - заявил Песков журналистам, говоря о планах президента встретиться с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником.

