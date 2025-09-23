https://1prime.ru/20250923/peskov-862658389.html
Песков рассказал о рисках после истечения действия ДСНВ
Песков рассказал о рисках после истечения действия ДСНВ
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о ситуации с истечением действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), отметил, что отсутствие таких договоров чревато большими опасностями. "Мы действительно находимся на пороге ситуации, когда мы можем остаться без каких-либо регулирующих область стратстабильности и безопасности двусторонних документов, что, конечно, чревато большими опасностями с точки зрения общемировой глобальной ситуации. Об этом упоминалось неоднократно, но предметно речи не велось", - сказал Песков журналистам.
Песков рассказал о рисках после истечения действия ДСНВ
Песков: отсутствие ДСНВ чревато большими опасностями
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о ситуации с истечением действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), отметил, что отсутствие таких договоров чревато большими опасностями.
"Мы действительно находимся на пороге ситуации, когда мы можем остаться без каких-либо регулирующих область стратстабильности и безопасности двусторонних документов, что, конечно, чревато большими опасностями с точки зрения общемировой глобальной ситуации. Об этом упоминалось неоднократно, но предметно речи не велось", - сказал Песков журналистам.
