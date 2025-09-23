https://1prime.ru/20250923/peskov-862658389.html

Песков рассказал о рисках после истечения действия ДСНВ

Песков рассказал о рисках после истечения действия ДСНВ - 23.09.2025, ПРАЙМ

Песков рассказал о рисках после истечения действия ДСНВ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о ситуации с истечением действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), отметил,... | 23.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-23T13:15+0300

2025-09-23T13:15+0300

2025-09-23T13:15+0300

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851799900_0:0:3056:1719_1920x0_80_0_0_d50756f88d32b308dafccd9bd241d942.jpg

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о ситуации с истечением действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), отметил, что отсутствие таких договоров чревато большими опасностями. "Мы действительно находимся на пороге ситуации, когда мы можем остаться без каких-либо регулирующих область стратстабильности и безопасности двусторонних документов, что, конечно, чревато большими опасностями с точки зрения общемировой глобальной ситуации. Об этом упоминалось неоднократно, но предметно речи не велось", - сказал Песков журналистам.

https://1prime.ru/20250922/peskov-862612628.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий песков