Песков рассказал о последствиях в случае непринятия США позиции по ДСНВ

2025-09-23T13:20+0300

политика

сша

рф

дмитрий песков

владимир путин

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Если США не примут зеркальную позицию по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), то придется принимать меры, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. "Если они не будут выполняться с другой стороны, то, конечно же, придется принимать меры", - сказал Песков журналистам.

Новости

