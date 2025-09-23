Песков рассказал о последствиях в случае непринятия США позиции по ДСНВ

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
политика
сша
рф
дмитрий песков
владимир путин
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Если США не примут зеркальную позицию по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), то придется принимать меры, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. "Если они не будут выполняться с другой стороны, то, конечно же, придется принимать меры", - сказал Песков журналистам.
сша, рф, дмитрий песков, владимир путин
Политика, США, РФ, Дмитрий Песков, Владимир Путин
13:20 23.09.2025
 
Визит президента Владимира Путина в Туркменистан. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Если США не примут зеркальную позицию по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), то придется принимать меры, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ.
"Если они не будут выполняться с другой стороны, то, конечно же, придется принимать меры", - сказал Песков журналистам.
