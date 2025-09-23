https://1prime.ru/20250923/peskov-862658721.html
Песков рассказал о последствиях в случае непринятия США позиции по ДСНВ
Песков рассказал о последствиях в случае непринятия США позиции по ДСНВ - 23.09.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал о последствиях в случае непринятия США позиции по ДСНВ
Если США не примут зеркальную позицию по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), то придется принимать меры, сказал... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T13:20+0300
2025-09-23T13:20+0300
2025-09-23T13:20+0300
политика
сша
рф
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689973_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_24c644dc3878bf1ddd6a84e1856053d4.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Если США не примут зеркальную позицию по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), то придется принимать меры, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. "Если они не будут выполняться с другой стороны, то, конечно же, придется принимать меры", - сказал Песков журналистам.
https://1prime.ru/20250922/peskov-862613358.html
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689973_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_f86d3e8ff3ef4e2da126a64bbfcf2cd5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, рф, дмитрий песков, владимир путин
Политика, США, РФ, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков рассказал о последствиях в случае непринятия США позиции по ДСНВ
Песков: если США не примут зеркальную позицию по ДСНВ, то придется принимать меры
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Если США не примут зеркальную позицию по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), то придется принимать меры, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ.
"Если они не будут выполняться с другой стороны, то, конечно же, придется принимать меры", - сказал Песков журналистам.
Российские военные действуют в рамках международных правил, сообщил Песков