Песков назвал условие для выполнения Россией ограничений по ДСНВ
Песков назвал условие для выполнения Россией ограничений по ДСНВ - 23.09.2025, ПРАЙМ
Песков назвал условие для выполнения Россией ограничений по ДСНВ
Для того, чтобы Россия продолжила выполнять количественные ограничения в соответствии с ДСНВ, нужна соответствующая позиция США, заявил пресс-секретарь... | 23.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Для того, чтобы Россия продолжила выполнять количественные ограничения в соответствии с ДСНВ, нужна соответствующая позиция США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В понедельник президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Москва готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Глава российского государства указал, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. "Это очень сложная субстанция, и, конечно, это требует комплексного подхода. В этих условиях Россия будет готова еще год соблюдать количественные ограничения, но для этого необходима соответствующая позиция и соответствующее решение со стороны Соединенных Штатов", - сказал Песков журналистам.
Песков назвал условие для выполнения Россией ограничений по ДСНВ
Песков: чтобы Россия выполняла ограничения по ДСНВ, нужна соответствующая позиция США
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Для того, чтобы Россия продолжила выполнять количественные ограничения в соответствии с ДСНВ, нужна соответствующая позиция США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Москва готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Глава российского государства указал, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
"Это очень сложная субстанция, и, конечно, это требует комплексного подхода. В этих условиях Россия будет готова еще год соблюдать количественные ограничения, но для этого необходима соответствующая позиция и соответствующее решение со стороны Соединенных Штатов", - сказал Песков журналистам.
