Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле слышали сообщения Трампа о планах высказаться по ДСНВ - 23.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250923/peskov-862658956.html
В Кремле слышали сообщения Трампа о планах высказаться по ДСНВ
В Кремле слышали сообщения Трампа о планах высказаться по ДСНВ - 23.09.2025, ПРАЙМ
В Кремле слышали сообщения Трампа о планах высказаться по ДСНВ
В Кремле слышали сообщения о том, что президент США Дональд Трамп сам выскажется по поводу инициативы России по ДСНВ, сообщил пресс-секретарь президента РФ... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T13:23+0300
2025-09-23T13:23+0300
россия
дональд трамп
мировая экономика
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851799900_0:0:3056:1719_1920x0_80_0_0_d50756f88d32b308dafccd9bd241d942.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. В Кремле слышали сообщения о том, что президент США Дональд Трамп сам выскажется по поводу инициативы России по ДСНВ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы слышали вчера заявление от моей коллеги из Белого дома о том, что президент Трамп сам выскажется по этому поводу", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости. -0-
https://1prime.ru/20250922/tramp-862623672.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851799900_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_01377b260ea79f89c05c92aa1d5ddbd8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, дональд трамп, мировая экономика, дмитрий песков
РОССИЯ, Дональд Трамп, Мировая экономика, Дмитрий Песков
13:23 23.09.2025
 
В Кремле слышали сообщения Трампа о планах высказаться по ДСНВ

Песков: в Кремле слышали, что Трамп сам выскажется по инициативе РФ по ДСНВ

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. В Кремле слышали сообщения о том, что президент США Дональд Трамп сам выскажется по поводу инициативы России по ДСНВ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы слышали вчера заявление от моей коллеги из Белого дома о том, что президент Трамп сам выскажется по этому поводу", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости. -0-
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
В США посоветовали Трампу ответить взаимностью на заявление Путина по ДСНВ
Вчера, 16:35
 
РОССИЯДональд ТрампМировая экономикаДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала