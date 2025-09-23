https://1prime.ru/20250923/peskov-862658956.html

В Кремле слышали сообщения Трампа о планах высказаться по ДСНВ

2025-09-23T13:23+0300

россия

дональд трамп

мировая экономика

дмитрий песков

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. В Кремле слышали сообщения о том, что президент США Дональд Трамп сам выскажется по поводу инициативы России по ДСНВ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы слышали вчера заявление от моей коллеги из Белого дома о том, что президент Трамп сам выскажется по этому поводу", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости. -0-

