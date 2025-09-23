https://1prime.ru/20250923/peskov-862659446.html

Песков назвал условие для жизнеспособности серы по продолжению ДСНВ

Песков назвал условие для жизнеспособности серы по продолжению ДСНВ - 23.09.2025, ПРАЙМ

Песков назвал условие для жизнеспособности серы по продолжению ДСНВ

Мера по продолжению ограничений в соответствии договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) станет жизнеспособной только при том... | 23.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-23T13:30+0300

2025-09-23T13:30+0300

2025-09-23T13:30+0300

политика

россия

сша

дмитрий песков

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689595_0:140:3051:1856_1920x0_80_0_0_a8b2cfbc2b39cc349a640e333fd3ff25.jpg

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Мера по продолжению ограничений в соответствии договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогично, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. "Данная мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом. То есть здесь никакой двусмысленности нет, абсолютно четкая формулировка", - сказал Песков журналистам.

https://1prime.ru/20250923/peskov-862658721.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, дмитрий песков, владимир путин