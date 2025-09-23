Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков: Россия не выходит за рамки международных правил во время полетов - 23.09.2025, ПРАЙМ
Песков: Россия не выходит за рамки международных правил во время полетов
Песков: Россия не выходит за рамки международных правил во время полетов - 23.09.2025, ПРАЙМ
Песков: Россия не выходит за рамки международных правил во время полетов
При выполнении полетов Россия руководствуется международными правилами и не выходит за их рамки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T13:32+0300
2025-09-23T13:47+0300
дмитрий песков
россия
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. При выполнении полетов Россия руководствуется международными правилами и не выходит за их рамки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский на заседании Совбеза ООН заявил, что Польша готова сбивать российские самолеты, если те окажутся в воздушном пространстве страны."При выполнении всех полетов наши самолеты руководствуются международными правилами и никоим образом не выходят за их рамки", - сказал Песков журналистам, комментируя слова Сикорского.
1920
1920
true
дмитрий песков, россия
Дмитрий Песков, РОССИЯ
13:32 23.09.2025 (обновлено: 13:47 23.09.2025)
 
Песков: Россия не выходит за рамки международных правил во время полетов

Песков: при выполнении полетов Россия руководствуется международными правилами

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. При выполнении полетов Россия руководствуется международными правилами и не выходит за их рамки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский на заседании Совбеза ООН заявил, что Польша готова сбивать российские самолеты, если те окажутся в воздушном пространстве страны.
"При выполнении всех полетов наши самолеты руководствуются международными правилами и никоим образом не выходят за их рамки", - сказал Песков журналистам, комментируя слова Сикорского.
Дмитрий ПесковРОССИЯ
 
 
