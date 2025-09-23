https://1prime.ru/20250923/peskov-862659570.html
Песков: Россия не выходит за рамки международных правил во время полетов
2025-09-23T13:32+0300
2025-09-23T13:32+0300
2025-09-23T13:47+0300
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. При выполнении полетов Россия руководствуется международными правилами и не выходит за их рамки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский на заседании Совбеза ООН заявил, что Польша готова сбивать российские самолеты, если те окажутся в воздушном пространстве страны."При выполнении всех полетов наши самолеты руководствуются международными правилами и никоим образом не выходят за их рамки", - сказал Песков журналистам, комментируя слова Сикорского.
