https://1prime.ru/20250923/peskov-862659692.html

Песков отметил четкость формулировки мер по продолжению ограничений по ДСНВ

Песков отметил четкость формулировки мер по продолжению ограничений по ДСНВ - 23.09.2025, ПРАЙМ

Песков отметил четкость формулировки мер по продолжению ограничений по ДСНВ

Формулировка мер по продолжению ограничений в соответствии с договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) четкая, никакой... | 23.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-23T13:35+0300

2025-09-23T13:35+0300

2025-09-23T13:35+0300

россия

дмитрий песков

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851800067_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_eb54dcb0137bbc0bb95e5e7092c3d462.jpg

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Формулировка мер по продолжению ограничений в соответствии с договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) четкая, никакой двусмысленности нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. "То есть здесь никакой двусмысленности нет, абсолютно четкая формулировка", - сказал Песков журналистам.

https://1prime.ru/20250923/peskov-862658837.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дмитрий песков, владимир путин