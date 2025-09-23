https://1prime.ru/20250923/peskov-862659807.html

Песков указал на беспочвенность обвинений в адрес российских военных

Песков указал на беспочвенность обвинений в адрес российских военных - 23.09.2025, ПРАЙМ

Песков указал на беспочвенность обвинений в адрес российских военных

Обвинения в адрес военных РФ ни разу не были подкреплены достоверными данными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 23.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-23T13:37+0300

2025-09-23T13:37+0300

2025-09-23T13:37+0300

дмитрий песков

россия

вс рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689973_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_24c644dc3878bf1ddd6a84e1856053d4.jpg

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Обвинения в адрес военных РФ ни разу не были подкреплены достоверными данными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Любые обвинения в адрес наших военных в том что, дескать, какие-то границы нарушаются самолетами, по-прежнему ни разу не были подкреплены сколь-либо достоверными данными или аргументацией убедительной. Ввиду отсутствия этой аргументации, опять же, мы соответствующим образом относимся к этим заявлениям", - сказал Песков журналистам. -0-

https://1prime.ru/20250923/peskov-862659210.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий песков, россия, вс рф