Песков указал на беспочвенность обвинений в адрес российских военных
2025-09-23T13:37+0300
дмитрий песков
россия
вс рф
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Обвинения в адрес военных РФ ни разу не были подкреплены достоверными данными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Любые обвинения в адрес наших военных в том что, дескать, какие-то границы нарушаются самолетами, по-прежнему ни разу не были подкреплены сколь-либо достоверными данными или аргументацией убедительной. Ввиду отсутствия этой аргументации, опять же, мы соответствующим образом относимся к этим заявлениям", - сказал Песков журналистам. -0-
дмитрий песков, россия, вс рф
Дмитрий Песков, РОССИЯ, ВС РФ
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Обвинения в адрес военных РФ ни разу не были подкреплены достоверными данными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Любые обвинения в адрес наших военных в том что, дескать, какие-то границы нарушаются самолетами, по-прежнему ни разу не были подкреплены сколь-либо достоверными данными или аргументацией убедительной. Ввиду отсутствия этой аргументации, опять же, мы соответствующим образом относимся к этим заявлениям", - сказал Песков журналистам. -0-
