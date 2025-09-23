https://1prime.ru/20250923/peterburg-862679035.html
В Петербурге создадут кластер крупнотоннажного судостроения
В Петербурге создадут кластер крупнотоннажного судостроения - 23.09.2025, ПРАЙМ
В Петербурге создадут кластер крупнотоннажного судостроения
Кластер крупнотоннажного судостроения планируется создать в Санкт-Петербурге, сообщил председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T20:49+0300
2025-09-23T20:49+0300
2025-09-23T20:49+0300
бизнес
россия
санкт-петербург
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/10/862362874_0:37:3320:1905_1920x0_80_0_0_5a89136014840ffb54e3f4a1d56c7333.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - ПРАЙМ. Кластер крупнотоннажного судостроения планируется создать в Санкт-Петербурге, сообщил председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов. "До конца этого года мы планируем с Объединенной судостроительной корпорацией создать кластер крупнотоннажного судостроения, куда войдут и поставщики оборудования для судостроения, и собственно сами верфи… Мы не говорим о сосредоточении в одной точке города каких-то длинных производственных цепочек. Кластер – это взаимосвязь… Мы уверены, что это будет межрегиональный кластер, который соединяет предприятия цепочки поставок, соединяет мерами поддержки, совместными проектами. Как и планировали, в этом году мы его сформируем. Список компаний постоянно расширяется, но в первую очередь это все предприятия ОСК и их поставщики", - сказал он журналистам на XVIII международной выставке и конференции "Нева". Глава комитета также отметил, что кластер малотоннажного судостроения уже существует, и там уже есть проекты взаимодействия внутри кластера.
https://1prime.ru/20250911/beglov-862111222.html
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/10/862362874_366:0:2955:1942_1920x0_80_0_0_c29e3033ab95836e9c98d34dc00dc737.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, санкт-петербург
Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
В Петербурге создадут кластер крупнотоннажного судостроения
Кластер крупнотоннажного судостроения планируется создать в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - ПРАЙМ. Кластер крупнотоннажного судостроения планируется создать в Санкт-Петербурге, сообщил председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.
"До конца этого года мы планируем с Объединенной судостроительной корпорацией создать кластер крупнотоннажного судостроения, куда войдут и поставщики оборудования для судостроения, и собственно сами верфи… Мы не говорим о сосредоточении в одной точке города каких-то длинных производственных цепочек. Кластер – это взаимосвязь… Мы уверены, что это будет межрегиональный кластер, который соединяет предприятия цепочки поставок, соединяет мерами поддержки, совместными проектами. Как и планировали, в этом году мы его сформируем. Список компаний постоянно расширяется, но в первую очередь это все предприятия ОСК и их поставщики", - сказал он журналистам на XVIII международной выставке и конференции "Нева".
Глава комитета также отметил, что кластер малотоннажного судостроения уже существует, и там уже есть проекты взаимодействия внутри кластера.
Петербург получит казначейский инфраструктурный кредит