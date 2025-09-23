https://1prime.ru/20250923/peterburg-862679035.html

В Петербурге создадут кластер крупнотоннажного судостроения

В Петербурге создадут кластер крупнотоннажного судостроения

бизнес

россия

санкт-петербург

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - ПРАЙМ. Кластер крупнотоннажного судостроения планируется создать в Санкт-Петербурге, сообщил председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов. "До конца этого года мы планируем с Объединенной судостроительной корпорацией создать кластер крупнотоннажного судостроения, куда войдут и поставщики оборудования для судостроения, и собственно сами верфи… Мы не говорим о сосредоточении в одной точке города каких-то длинных производственных цепочек. Кластер – это взаимосвязь… Мы уверены, что это будет межрегиональный кластер, который соединяет предприятия цепочки поставок, соединяет мерами поддержки, совместными проектами. Как и планировали, в этом году мы его сформируем. Список компаний постоянно расширяется, но в первую очередь это все предприятия ОСК и их поставщики", - сказал он журналистам на XVIII международной выставке и конференции "Нева". Глава комитета также отметил, что кластер малотоннажного судостроения уже существует, и там уже есть проекты взаимодействия внутри кластера.

