В Петербурге создадут кластер крупнотоннажного судостроения - 23.09.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250923/peterburg-862679035.html
В Петербурге создадут кластер крупнотоннажного судостроения
В Петербурге создадут кластер крупнотоннажного судостроения - 23.09.2025, ПРАЙМ
В Петербурге создадут кластер крупнотоннажного судостроения
Кластер крупнотоннажного судостроения планируется создать в Санкт-Петербурге, сообщил председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T20:49+0300
2025-09-23T20:49+0300
бизнес
россия
санкт-петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - ПРАЙМ. Кластер крупнотоннажного судостроения планируется создать в Санкт-Петербурге, сообщил председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов. "До конца этого года мы планируем с Объединенной судостроительной корпорацией создать кластер крупнотоннажного судостроения, куда войдут и поставщики оборудования для судостроения, и собственно сами верфи… Мы не говорим о сосредоточении в одной точке города каких-то длинных производственных цепочек. Кластер – это взаимосвязь… Мы уверены, что это будет межрегиональный кластер, который соединяет предприятия цепочки поставок, соединяет мерами поддержки, совместными проектами. Как и планировали, в этом году мы его сформируем. Список компаний постоянно расширяется, но в первую очередь это все предприятия ОСК и их поставщики", - сказал он журналистам на XVIII международной выставке и конференции "Нева". Глава комитета также отметил, что кластер малотоннажного судостроения уже существует, и там уже есть проекты взаимодействия внутри кластера.
санкт-петербург
Новости
ru-RU
бизнес, россия, санкт-петербург
Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
20:49 23.09.2025
 
В Петербурге создадут кластер крупнотоннажного судостроения

Кластер крупнотоннажного судостроения планируется создать в Петербурге

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВиды Санкт-Петербурга
Виды Санкт-Петербурга - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Виды Санкт-Петербурга. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - ПРАЙМ. Кластер крупнотоннажного судостроения планируется создать в Санкт-Петербурге, сообщил председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.
"До конца этого года мы планируем с Объединенной судостроительной корпорацией создать кластер крупнотоннажного судостроения, куда войдут и поставщики оборудования для судостроения, и собственно сами верфи… Мы не говорим о сосредоточении в одной точке города каких-то длинных производственных цепочек. Кластер – это взаимосвязь… Мы уверены, что это будет межрегиональный кластер, который соединяет предприятия цепочки поставок, соединяет мерами поддержки, совместными проектами. Как и планировали, в этом году мы его сформируем. Список компаний постоянно расширяется, но в первую очередь это все предприятия ОСК и их поставщики", - сказал он журналистам на XVIII международной выставке и конференции "Нева".
Глава комитета также отметил, что кластер малотоннажного судостроения уже существует, и там уже есть проекты взаимодействия внутри кластера.
Вид с колоннады Исаакиевского собора на Васильевский остров - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Петербург получит казначейский инфраструктурный кредит
11 сентября, 10:30
 
БизнесРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
