https://1prime.ru/20250923/polsha-862643917.html

Польша надеется на согласие России прекратить огонь на Украине

Польша надеется на согласие России прекратить огонь на Украине - 23.09.2025, ПРАЙМ

Польша надеется на согласие России прекратить огонь на Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил РИА Новости, что Варшава надеется на согласие России прекратить огонь в конфликте на Украине. | 23.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-23T01:06+0300

2025-09-23T01:06+0300

2025-09-23T01:06+0300

общество

россия

экономика

москва

украина

киев

радослав сикорский

владимир зеленский

сергей лавров

оон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862643917.jpg?1758578765

ООН, 23 сен - ПРАЙМ, Игорь Наймушин. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил РИА Новости, что Варшава надеется на согласие России прекратить огонь в конфликте на Украине. В Москве не раз подчеркивали, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно, у Москвы есть позиция по вопросу прекращения огня. "Мы ожидаем, что Россия согласится на не ограниченное условиями прекращение огня", - сказал Сикорский агентству на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, утверждая, что, по его данным, Киев согласен на такое прекращение огня. Владимир Зеленский в среду заявил, что Украина якобы готова к прекращению огня. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.

москва

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, москва, украина, киев, радослав сикорский, владимир зеленский, сергей лавров, оон, мид рф, мид