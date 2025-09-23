https://1prime.ru/20250923/polsha-862643917.html
Польша надеется на согласие России прекратить огонь на Украине
Польша надеется на согласие России прекратить огонь на Украине - 23.09.2025, ПРАЙМ
Польша надеется на согласие России прекратить огонь на Украине
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил РИА Новости, что Варшава надеется на согласие России прекратить огонь в конфликте на Украине. | 23.09.2025, ПРАЙМ
ООН, 23 сен - ПРАЙМ, Игорь Наймушин. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил РИА Новости, что Варшава надеется на согласие России прекратить огонь в конфликте на Украине.
В Москве не раз подчеркивали, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно, у Москвы есть позиция по вопросу прекращения огня.
"Мы ожидаем, что Россия согласится на не ограниченное условиями прекращение огня", - сказал Сикорский агентству на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, утверждая, что, по его данным, Киев согласен на такое прекращение огня.
Владимир Зеленский в среду заявил, что Украина якобы готова к прекращению огня.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
