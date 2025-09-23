https://1prime.ru/20250923/polsha-862672281.html

Глава МВД Польши подписал распоряжение об открытии границы с Белоруссией

Глава МВД Польши подписал распоряжение об открытии границы с Белоруссией - 23.09.2025

Глава МВД Польши подписал распоряжение об открытии границы с Белоруссией

Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский подписал распоряжение об открытии границы с Белоруссией в полночь со среды на четверг

2025-09-23

2025-09-23T18:11+0300

2025-09-23T18:11+0300

ВАРШАВА, 23 сен - ПРАЙМ. Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский подписал распоряжение об открытии границы с Белоруссией в полночь со среды на четверг, сообщает канцелярия польского премьера. "Важная информация! Министр Марчин Кервиньский подписал распоряжение о возобновлении движения на пограничных переходах с Белоруссией. Движение будет восстановлено в полночь со среды на четверг", - говорится в сообщении канцелярии.

