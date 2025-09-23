Глава МВД Польши подписал распоряжение об открытии границы с Белоруссией

https://1prime.ru/20250923/polsha-862672281.html
ВАРШАВА, 23 сен - ПРАЙМ. Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский подписал распоряжение об открытии границы с Белоруссией в полночь со среды на четверг, сообщает канцелярия польского премьера. "Важная информация! Министр Марчин Кервиньский подписал распоряжение о возобновлении движения на пограничных переходах с Белоруссией. Движение будет восстановлено в полночь со среды на четверг", - говорится в сообщении канцелярии.
"Важная информация! Министр Марчин Кервиньский подписал распоряжение о возобновлении движения на пограничных переходах с Белоруссией. Движение будет восстановлено в полночь со среды на четверг", - говорится в сообщении канцелярии.
