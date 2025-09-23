Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Житель ЛНР рассказал, как его соседи чуть не стали целью беспилотника ВСУ - 23.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250923/posol-862645521.html
Житель ЛНР рассказал, как его соседи чуть не стали целью беспилотника ВСУ
Житель ЛНР рассказал, как его соседи чуть не стали целью беспилотника ВСУ - 23.09.2025, ПРАЙМ
Житель ЛНР рассказал, как его соседи чуть не стали целью беспилотника ВСУ
Житель Лисичанска в ЛНР, получивший сильные ранения в результате атаки дрона ВСУ, рассказал, как отвозившие его в больницу соседи на обратном пути сами чуть не... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T06:16+0300
2025-09-23T06:56+0300
общество
здоровье
лнр
рф
владимир путин
всу
мид рф
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862645521.jpg?1758599814
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Житель Лисичанска в ЛНР, получивший сильные ранения в результате атаки дрона ВСУ, рассказал, как отвозившие его в больницу соседи на обратном пути сами чуть не стали целью беспилотника, видео с его показаниями предоставил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Вообще, там гремит часто. Ежедневно (дроны - ред.) летают и сбивают их, в общем, крутят в том районе каждый день… Конечно, опасно. В этом районе лучше дома сидеть", - рассказал мужчина Мирошнику. При этом целью украинских ударов становятся в основном гражданские объекты, в том числе машины мирных жителей, отметил мужчина. В августе ранение получил и он сам - среди бела дня, в субботу, когда добирался до работы, уточнил мирный житель. "Вышел из дома, вдруг взрыв, вспышка. Всё, весь в крови", - рассказывает он. Дрон поразил мужчину на улице, причем никаких военных объектов рядом не было, только строительная техника, чинившая теплосеть - возможно, именно из-за ее грохота мужчина и не услышал опасности. Осколки сильно повредили его ногу. "Вот здесь у меня всё вырвано было… Сухожилий не было. Вытащили (из ран - ред.) пластинки какие-то", - рассказал мужчина. Соседи отвезли его в больницу, но на обратном пути сами чуть не стали целью дрона. "За ними дрон уцепился. Хорошо, что они сообразили и в садик соскочили. А так бы им хана была", - вспоминает пострадавший. По рассказам соседей, в тот же день от удара дрона сгорела еще одна машина мирного жителя Лисичанска, добавил мужчина. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
лнр
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , здоровье, лнр, рф, владимир путин, всу, мид рф, мид
Общество , Здоровье, ЛНР, РФ, Владимир Путин, ВСУ, МИД РФ, МИД
06:16 23.09.2025 (обновлено: 06:56 23.09.2025)
 
Житель ЛНР рассказал, как его соседи чуть не стали целью беспилотника ВСУ

Житель Лисичанска рассказал, как его соседи чуть не стали целью дрона ВСУ

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Житель Лисичанска в ЛНР, получивший сильные ранения в результате атаки дрона ВСУ, рассказал, как отвозившие его в больницу соседи на обратном пути сами чуть не стали целью беспилотника, видео с его показаниями предоставил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Вообще, там гремит часто. Ежедневно (дроны - ред.) летают и сбивают их, в общем, крутят в том районе каждый день… Конечно, опасно. В этом районе лучше дома сидеть", - рассказал мужчина Мирошнику.
При этом целью украинских ударов становятся в основном гражданские объекты, в том числе машины мирных жителей, отметил мужчина. В августе ранение получил и он сам - среди бела дня, в субботу, когда добирался до работы, уточнил мирный житель.
"Вышел из дома, вдруг взрыв, вспышка. Всё, весь в крови", - рассказывает он.
Дрон поразил мужчину на улице, причем никаких военных объектов рядом не было, только строительная техника, чинившая теплосеть - возможно, именно из-за ее грохота мужчина и не услышал опасности. Осколки сильно повредили его ногу.
"Вот здесь у меня всё вырвано было… Сухожилий не было. Вытащили (из ран - ред.) пластинки какие-то", - рассказал мужчина.
Соседи отвезли его в больницу, но на обратном пути сами чуть не стали целью дрона.
"За ними дрон уцепился. Хорошо, что они сообразили и в садик соскочили. А так бы им хана была", - вспоминает пострадавший.
По рассказам соседей, в тот же день от удара дрона сгорела еще одна машина мирного жителя Лисичанска, добавил мужчина.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
 
ОбществоЗдоровьеЛНРРФВладимир ПутинВСУМИД РФМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала