23.09.2025
Правительство рассмотрит проект прогноза социально-экономического развития
Правительство рассмотрит проект прогноза социально-экономического развития - 23.09.2025, ПРАЙМ
Правительство рассмотрит проект прогноза социально-экономического развития
Правительство России завтра рассмотрит проект прогноз социально-экономического развития страны на 2026-2028 годы, сообщил глава Минэкономразвития Максим... | 23.09.2025, ПРАЙМ
экономика
максим решетников
совет федерации
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Правительство России завтра рассмотрит проект прогноз социально-экономического развития страны на 2026-2028 годы, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая во вторник на заседании комитета по экономической политике в Совете Федерации. "Проект прогноза социально-экономического развития завтра будет рассмотрен правительством", - сказал Решетников.Он отметил, что на основе прогноза социально-экономического развития РФ формируется сбалансированный бюджет.Главный финансовый документ страны в свою очередь гарантирует исполнение всех социальных обязательств, реализацию нацпроектов и решение задач обороны и безопасности, подчеркнул глава Минэкономразвития.Как сообщал на минувшей неделе глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, поступление проекта бюджета РФ на 2026-2028 годы на рассмотрение в Госдуму ожидается 29 сентября.
Новости
12:09 23.09.2025 (обновлено: 12:25 23.09.2025)
 
Правительство рассмотрит проект прогноза социально-экономического развития

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ.
Дом правительства РФ.
Дом правительства РФ.. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Правительство России завтра рассмотрит проект прогноз социально-экономического развития страны на 2026-2028 годы, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая во вторник на заседании комитета по экономической политике в Совете Федерации.
"Проект прогноза социально-экономического развития завтра будет рассмотрен правительством", - сказал Решетников.
Он отметил, что на основе прогноза социально-экономического развития РФ формируется сбалансированный бюджет.
Главный финансовый документ страны в свою очередь гарантирует исполнение всех социальных обязательств, реализацию нацпроектов и решение задач обороны и безопасности, подчеркнул глава Минэкономразвития.
Как сообщал на минувшей неделе глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, поступление проекта бюджета РФ на 2026-2028 годы на рассмотрение в Госдуму ожидается 29 сентября.
