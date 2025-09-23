https://1prime.ru/20250923/pravitelstvo-862655280.html
Правительство рассмотрит проект прогноза социально-экономического развития
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Правительство России завтра рассмотрит проект прогноз социально-экономического развития страны на 2026-2028 годы, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая во вторник на заседании комитета по экономической политике в Совете Федерации. "Проект прогноза социально-экономического развития завтра будет рассмотрен правительством", - сказал Решетников.Он отметил, что на основе прогноза социально-экономического развития РФ формируется сбалансированный бюджет.Главный финансовый документ страны в свою очередь гарантирует исполнение всех социальных обязательств, реализацию нацпроектов и решение задач обороны и безопасности, подчеркнул глава Минэкономразвития.Как сообщал на минувшей неделе глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, поступление проекта бюджета РФ на 2026-2028 годы на рассмотрение в Госдуму ожидается 29 сентября.
