https://1prime.ru/20250923/putin-862657444.html
Песков рассказал о встрече Путина с главой ЛНР
Песков рассказал о встрече Путина с главой ЛНР - 23.09.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал о встрече Путина с главой ЛНР
Президент России Владимир Путин во вторник встретится с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником, заявил пресс-секретарь главы государства... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T13:15+0300
2025-09-23T13:15+0300
2025-09-23T13:15+0300
россия
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_a688b526b4d928029a81d3288d61b090.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Из открытого сегодня состоится беседа президента Путина с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником. Президент традиционно уделяет приоритетное внимание вопросам развития новых регионов России. Сегодня этот разговор будет продолжен. Вопросов, конечно же, очень много. Ситуация там непростая", - сообщил Песков журналистам.
https://1prime.ru/20250922/peskov-862612628.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_ffe374d028a917eb154f6c668e2ee23c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин
РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков рассказал о встрече Путина с главой ЛНР
Песков: Путин во вторник встретился с главой ЛНР Пасечником
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Из открытого сегодня состоится беседа президента Путина с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником. Президент традиционно уделяет приоритетное внимание вопросам развития новых регионов России. Сегодня этот разговор будет продолжен. Вопросов, конечно же, очень много. Ситуация там непростая", - сообщил Песков журналистам.
Песков прокомментировал продвижение героев СВО в структурах власти России