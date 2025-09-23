https://1prime.ru/20250923/putin-862657444.html

Песков рассказал о встрече Путина с главой ЛНР

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Из открытого сегодня состоится беседа президента Путина с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником. Президент традиционно уделяет приоритетное внимание вопросам развития новых регионов России. Сегодня этот разговор будет продолжен. Вопросов, конечно же, очень много. Ситуация там непростая", - сообщил Песков журналистам.

