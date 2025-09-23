На Западе отреагировали на новое заявление Путина
Кимбалл назвал слова Путина о ядерном оружии позитивным шагом
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл поддержал заявление главы России Владимира Путина о ДСНВ. Об этом он написал в соцсети X.
"Важный и позитивный шаг", — написал он.
"Важный и позитивный шаг", — написал он.
Так же, в сентябре Кимбалл предупреждал об опасности из-за чрезмерного количества ядерного оружия.
"Большее количество ядерного оружия никого не обезопасит. Согласившись не превышать текущие стратегические ядерные ограничения, они могли бы снизить напряженность, предотвратить дорогостоящую гонку вооружений, в которой никто не может победить...", — говорил эксперт.
Накануне Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого объявил о готовности России придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Он подчеркнул, что это принесет результат, только если США ответят взаимностью. В таком случае положения договора могли бы исполняться в течение года после его истечения 5 февраля 2026-го. При этом решение о дальнейшем сохранении добровольных самоограничений будет приниматься на основе анализа обстановки.
"Большее количество ядерного оружия никого не обезопасит. Согласившись не превышать текущие стратегические ядерные ограничения, они могли бы снизить напряженность, предотвратить дорогостоящую гонку вооружений, в которой никто не может победить...", — говорил эксперт.
Накануне Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого объявил о готовности России придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Он подчеркнул, что это принесет результат, только если США ответят взаимностью. В таком случае положения договора могли бы исполняться в течение года после его истечения 5 февраля 2026-го. При этом решение о дальнейшем сохранении добровольных самоограничений будет приниматься на основе анализа обстановки.