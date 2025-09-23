https://1prime.ru/20250923/putin-862666156.html

На Западе отреагировали на новое заявление Путина

На Западе отреагировали на новое заявление Путина - 23.09.2025, ПРАЙМ

На Западе отреагировали на новое заявление Путина

Директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл поддержал заявление главы России Владимира Путина о ДСНВ. Об этом он написал в... | 23.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-23T16:16+0300

2025-09-23T16:16+0300

2025-09-23T16:16+0300

владимир путин

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_a688b526b4d928029a81d3288d61b090.jpg

МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл поддержал заявление главы России Владимира Путина о ДСНВ. Об этом он написал в соцсети X."Важный и позитивный шаг", — написал он.Так же, в сентябре Кимбалл предупреждал об опасности из-за чрезмерного количества ядерного оружия."Большее количество ядерного оружия никого не обезопасит. Согласившись не превышать текущие стратегические ядерные ограничения, они могли бы снизить напряженность, предотвратить дорогостоящую гонку вооружений, в которой никто не может победить...", — говорил эксперт.Накануне Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого объявил о готовности России придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Он подчеркнул, что это принесет результат, только если США ответят взаимностью. В таком случае положения договора могли бы исполняться в течение года после его истечения 5 февраля 2026-го. При этом решение о дальнейшем сохранении добровольных самоограничений будет приниматься на основе анализа обстановки.

https://1prime.ru/20250923/peskov-862659692.html

https://1prime.ru/20250923/tramp-862652610.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, сша