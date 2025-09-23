https://1prime.ru/20250923/putin-862683397.html

"Недвусмысленное послание": на Западе отреагировали на слова Путина

2025-09-23T23:37+0300

МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Владимир Путин путем отказа от ограничений на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) дал западным странам четкий сигнал, что Россия может и будет отвечать на существующие и новые угрозы, пишет хорватское издание Advance."Послание Путина Западу звучит недвусмысленно: Россия не согласится на модель, в которой другие устанавливают правила, а от нее требуют сдержанности без взаимных ограничений. Готовность к ответу сочетается с готовностью к договору", — пишет издание. Решение об одностороннем отказе от РСМД, по мнению издания, вовсе не является символическим жестом, а служит прямой реакцией на планы западных стран улучшать и перемещать системы, которые сокращают время для принятия решений и снижают предсказуемость. В понедельник, в ходе заседания с постоянными членами Совета безопасности, Владимир Путин отметил, что отказ от соблюдения соглашения по РСМД стал вынужденным шагом, продиктованным необходимостью адекватного ответа на программы размещения вооружений в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. В начале августа МИД России заявил, что Москва констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями.

