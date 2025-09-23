Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Недвусмысленное послание": на Западе отреагировали на слова Путина - 23.09.2025
"Недвусмысленное послание": на Западе отреагировали на слова Путина
"Недвусмысленное послание": на Западе отреагировали на слова Путина
"Недвусмысленное послание": на Западе отреагировали на слова Путина
Владимир Путин путем отказа от ограничений на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) дал западным странам четкий сигнал, что Россия может и... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T23:37+0300
2025-09-23T23:37+0300
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Владимир Путин путем отказа от ограничений на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) дал западным странам четкий сигнал, что Россия может и будет отвечать на существующие и новые угрозы, пишет хорватское издание Advance."Послание Путина Западу звучит недвусмысленно: Россия не согласится на модель, в которой другие устанавливают правила, а от нее требуют сдержанности без взаимных ограничений. Готовность к ответу сочетается с готовностью к договору", — пишет издание. Решение об одностороннем отказе от РСМД, по мнению издания, вовсе не является символическим жестом, а служит прямой реакцией на планы западных стран улучшать и перемещать системы, которые сокращают время для принятия решений и снижают предсказуемость. В понедельник, в ходе заседания с постоянными членами Совета безопасности, Владимир Путин отметил, что отказ от соблюдения соглашения по РСМД стал вынужденным шагом, продиктованным необходимостью адекватного ответа на программы размещения вооружений в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. В начале августа МИД России заявил, что Москва констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями.
"Недвусмысленное послание": на Западе отреагировали на слова Путина

Advance: Путин показал Западу, что Россия может дать ответ на любые провокации

© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание с членами правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Президент РФ Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание с членами правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Владимир Путин путем отказа от ограничений на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) дал западным странам четкий сигнал, что Россия может и будет отвечать на существующие и новые угрозы, пишет хорватское издание Advance.
"Послание Путина Западу звучит недвусмысленно: Россия не согласится на модель, в которой другие устанавливают правила, а от нее требуют сдержанности без взаимных ограничений. Готовность к ответу сочетается с готовностью к договору", — пишет издание.
Решение об одностороннем отказе от РСМД, по мнению издания, вовсе не является символическим жестом, а служит прямой реакцией на планы западных стран улучшать и перемещать системы, которые сокращают время для принятия решений и снижают предсказуемость.
В понедельник, в ходе заседания с постоянными членами Совета безопасности, Владимир Путин отметил, что отказ от соблюдения соглашения по РСМД стал вынужденным шагом, продиктованным необходимостью адекватного ответа на программы размещения вооружений в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В начале августа МИД России заявил, что Москва констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями.
