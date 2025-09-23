https://1prime.ru/20250923/regiony-862649603.html
Названы самые быстрорастущие регионы по бронированию отелей
2025-09-23T09:15+0300
Самыми быстрорастущими регионами по бронированию отелей стали Алтай и Дагестан
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Самыми быстрорастущими регионами России по бронированию проживания в высокий летний сезон стали республики Алтай, Дагестан и Карелия, что может быть связано с интересом россиян к "приключенческому туризму", говорится в исследовании "Яндекс Путешествий" по итогам летнего сезона, которое есть в распоряжении РИА Новости.
В исследовании использовались обезличенные данные о бронированиях отелей и апартаментов внутри России и за рубежом в период с конца мая по конец августа 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Этим летом самыми быстрорастущими регионами стали Республика Алтай (рост доли региона среди бронирований к прошлому году на 22%), Республика Дагестан (+21%) и Республика Карелия (+15%). Такой тренд может быть связан с интересом россиян к "приключенческому туризму" и получению нового опыта – отдыху на открытом воздухе, интересу к сложным туристическим маршрутам", - говорится в документе.
В целом же, как и в годом ранее, большая часть бронирований отдыха приходится на три направления: Москва и Московская область, Краснодарский край и Санкт-Петербург и Ленинградская область. В сервисе также обратили внимание, что в этом году столичный регион вышел на 1 место по доле бронирований, потеснив Краснодарский край на второе место.
"Среди зарубежных направлений наибольшей популярностью в исследуемый период пользовались Беларусь (18% от всех бронирований отелей и апартаментов летом 2025 года), Турция (14,1%), Абхазия (14%), Италия (6%), Франция (5,9%)", - также следует из исследования.
