Названы самые быстрорастущие регионы по бронированию отелей - 23.09.2025, ПРАЙМ
Названы самые быстрорастущие регионы по бронированию отелей
2025-09-23T09:15+0300
2025-09-23T09:15+0300
туризм
россия
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/83160/93/831609352_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4513d43e2bbc60fe85918fc10c4779a9.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Самыми быстрорастущими регионами России по бронированию проживания в высокий летний сезон стали республики Алтай, Дагестан и Карелия, что может быть связано с интересом россиян к "приключенческому туризму", говорится в исследовании "Яндекс Путешествий" по итогам летнего сезона, которое есть в распоряжении РИА Новости. В исследовании использовались обезличенные данные о бронированиях отелей и апартаментов внутри России и за рубежом в период с конца мая по конец августа 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Этим летом самыми быстрорастущими регионами стали Республика Алтай (рост доли региона среди бронирований к прошлому году на 22%), Республика Дагестан (+21%) и Республика Карелия (+15%). Такой тренд может быть связан с интересом россиян к "приключенческому туризму" и получению нового опыта – отдыху на открытом воздухе, интересу к сложным туристическим маршрутам", - говорится в документе. В целом же, как и в годом ранее, большая часть бронирований отдыха приходится на три направления: Москва и Московская область, Краснодарский край и Санкт-Петербург и Ленинградская область. В сервисе также обратили внимание, что в этом году столичный регион вышел на 1 место по доле бронирований, потеснив Краснодарский край на второе место. "Среди зарубежных направлений наибольшей популярностью в исследуемый период пользовались Беларусь (18% от всех бронирований отелей и апартаментов летом 2025 года), Турция (14,1%), Абхазия (14%), Италия (6%), Франция (5,9%)", - также следует из исследования.
2025
туризм, россия, бизнес
Туризм, РОССИЯ, Бизнес
09:15 23.09.2025
 
Названы самые быстрорастущие регионы по бронированию отелей

Самыми быстрорастущими регионами по бронированию отелей стали Алтай и Дагестан

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанк"Горы Дагестана
Горы Дагестана - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
"Горы Дагестана. Архивное фото
© РИА Новости . Денис Абрамов
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Самыми быстрорастущими регионами России по бронированию проживания в высокий летний сезон стали республики Алтай, Дагестан и Карелия, что может быть связано с интересом россиян к "приключенческому туризму", говорится в исследовании "Яндекс Путешествий" по итогам летнего сезона, которое есть в распоряжении РИА Новости.
В исследовании использовались обезличенные данные о бронированиях отелей и апартаментов внутри России и за рубежом в период с конца мая по конец августа 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Этим летом самыми быстрорастущими регионами стали Республика Алтай (рост доли региона среди бронирований к прошлому году на 22%), Республика Дагестан (+21%) и Республика Карелия (+15%). Такой тренд может быть связан с интересом россиян к "приключенческому туризму" и получению нового опыта – отдыху на открытом воздухе, интересу к сложным туристическим маршрутам", - говорится в документе.
В целом же, как и в годом ранее, большая часть бронирований отдыха приходится на три направления: Москва и Московская область, Краснодарский край и Санкт-Петербург и Ленинградская область. В сервисе также обратили внимание, что в этом году столичный регион вышел на 1 место по доле бронирований, потеснив Краснодарский край на второе место.
"Среди зарубежных направлений наибольшей популярностью в исследуемый период пользовались Беларусь (18% от всех бронирований отелей и апартаментов летом 2025 года), Турция (14,1%), Абхазия (14%), Италия (6%), Франция (5,9%)", - также следует из исследования.
