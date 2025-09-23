https://1prime.ru/20250923/reshetnikov-862655790.html

Решетников рассказал о возможностях при замедлении инфляции в России

Решетников рассказал о возможностях при замедлении инфляции в России - 23.09.2025, ПРАЙМ

Решетников рассказал о возможностях при замедлении инфляции в России

23.09.2025

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Замедление инфляции в России открывает пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, это важно для экономического роста, заявил министр экономического развития Максим Решетников. "По мере замедления инфляционных процессов будет дальше открываться пространство для смягчения ДКП, что в долгосрочном периоде крайне важно для экономического роста", - сказал Решетников, выступая во вторник на заседании комитета по экономической политике в Совете Федерации. По данным Росстата, годовая инфляция по итогам августа замедлилась до 8,14% с 8,79% в июле. ЦБ в начале сентября ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых.

