https://1prime.ru/20250923/reshetnikov-862655790.html
Решетников рассказал о возможностях при замедлении инфляции в России
Решетников рассказал о возможностях при замедлении инфляции в России - 23.09.2025, ПРАЙМ
Решетников рассказал о возможностях при замедлении инфляции в России
Замедление инфляции в России открывает пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, это важно для экономического роста, заявил министр... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T12:15+0300
2025-09-23T12:15+0300
2025-09-23T12:15+0300
экономика
россия
максим решетников
финансы
совет федерации
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/71/841007144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_af967bb98a036a4cce1610b9db766ea3.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Замедление инфляции в России открывает пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, это важно для экономического роста, заявил министр экономического развития Максим Решетников. "По мере замедления инфляционных процессов будет дальше открываться пространство для смягчения ДКП, что в долгосрочном периоде крайне важно для экономического роста", - сказал Решетников, выступая во вторник на заседании комитета по экономической политике в Совете Федерации. По данным Росстата, годовая инфляция по итогам августа замедлилась до 8,14% с 8,79% в июле. ЦБ в начале сентября ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых.
https://1prime.ru/20250917/reshetnikov-862380840.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/71/841007144_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4df419b592873f1f46a40637cd493748.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, максим решетников, финансы, совет федерации, росстат
Экономика, РОССИЯ, Максим Решетников, Финансы, Совет Федерации, Росстат
Решетников рассказал о возможностях при замедлении инфляции в России
Решетников: замедление инфляции открывает пространство для дальнейшего смягчения ДКП
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Замедление инфляции в России открывает пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, это важно для экономического роста, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
"По мере замедления инфляционных процессов будет дальше открываться пространство для смягчения ДКП, что в долгосрочном периоде крайне важно для экономического роста", - сказал Решетников, выступая во вторник на заседании комитета по экономической политике в Совете Федерации.
По данным Росстата, годовая инфляция по итогам августа замедлилась до 8,14% с 8,79% в июле. ЦБ в начале сентября ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых.
Решетников рассказал, как будет развиваться российская экономика