Решетников рассказал о возможностях при замедлении инфляции в России - 23.09.2025
Решетников рассказал о возможностях при замедлении инфляции в России
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Замедление инфляции в России открывает пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, это важно для экономического роста, заявил министр экономического развития Максим Решетников. "По мере замедления инфляционных процессов будет дальше открываться пространство для смягчения ДКП, что в долгосрочном периоде крайне важно для экономического роста", - сказал Решетников, выступая во вторник на заседании комитета по экономической политике в Совете Федерации. По данным Росстата, годовая инфляция по итогам августа замедлилась до 8,14% с 8,79% в июле. ЦБ в начале сентября ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых.
12:15 23.09.2025
 
Решетников рассказал о возможностях при замедлении инфляции в России

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Замедление инфляции в России открывает пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, это важно для экономического роста, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
"По мере замедления инфляционных процессов будет дальше открываться пространство для смягчения ДКП, что в долгосрочном периоде крайне важно для экономического роста", - сказал Решетников, выступая во вторник на заседании комитета по экономической политике в Совете Федерации.
По данным Росстата, годовая инфляция по итогам августа замедлилась до 8,14% с 8,79% в июле. ЦБ в начале сентября ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых.
17.09.2025
Решетников рассказал, как будет развиваться российская экономика
Решетников рассказал, как будет развиваться российская экономика
17 сентября, 12:10
 
ЭкономикаРОССИЯМаксим РешетниковФинансыСовет ФедерацииРосстат
 
 
