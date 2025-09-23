Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Достанется лишь избранным". Мир вступил в решающую фазу передела ресурсов
2025-09-23T05:05+0300
2025-09-23T05:05+0300
мнения аналитиков
промышленность
китай
сша
германий
МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Причиной перманентных ограничений экспорта редкоземельных металлов является борьба за ресурсы, которые сами по себе ограничены. Даже человеческие ресурсы в новых условиях необходимы определенные, квалифицированные, учитывая те технологические изменения, которые произошли за последние 10 лет в наиболее развитых экономиках. Что уж говорить о природных ресурсах, которые требуются абсолютно во всех процессах производства? А с привнесением нового технологического уклада их участие становится необходимым и в высокотехнологичном производстве, от которого зависит уровень конкурентоспособности той или иной экономики.Если посмотреть на действительные возможности стран в выстраивании производственных цепочек с целью выпуска высокотехнологичной продукции, то стоит обратить внимание на запасы различных видов природных ресурсов по странам. Здесь первую позицию в мире занимает Россия с общей стоимостью всех изведанных природных ресурсов в 75 трлн долларов, включая уголь, природный газ, нефть, редкие металлы, а также древесину. США располагается на втором месте с общей стоимостью природных ресурсов в 45 трлн долларов, что уже в 1,5 раза ниже ведущего игрока.При этом редкие металлы не входят в список ключевых природных ресурсов Америки, что создает для них серьезные препятствия в производстве микропроцессоров, оборудования военной и гражданской промышленности. Запрет Китая на экспорт редких металлов, в первую очередь германия, в США и другие страны западного блока стран как раз направлен на замедление развития высоких технологий в странах G7.Другой вопрос, что США еще в 2023 году поспешили заключить всеобъемлющее стратегическое соглашение с Вьетнамом, который занимает второе место в мире по запасам редких металлов после Китая. А вот для европейцев этап дальнейшего развития высоких технологий уже упущен, учитывая невозможность получения дешевых природных ресурсов из России, серьезное удорожание электроэнергии, а также удобрений. Речь идет просто о достойном выживании региона, а не переходе на новый уровень экономического развития.В рейтинге стран по количеству природных ресурсов европейских стран нет вообще, что уже выразилось в неучастии Европы в выстраивании так называемых центров обработки больших данных, потому что для их обслуживания необходим значительный объем электроэнергии. Так, в США насчитывается более 5000 подобных центров, и если доля электроэнергии, потраченная на их поддержание в 2023 году, в экономике страны составляла порядка 3,7%, то к 2030 году ее уровень должен увеличиться до 12% (или 606 тераватт часов), по прогнозам американских экспертов компании McKinsey. Естественно, что такое потребление возможно только для стран с достаточным количеством имеющихся ресурсов, и это касается не только электроэнергии, но и других ресурсов и областей их применения.В связи с этим становится очевидным, что экономики, располагающиеся на ведущих позициях по объему запасов природных ресурсов, включая, помимо России и США, Саудовскую Аравию, Канаду, Иран, Китай, Бразилию, Австралию, Ирак и Венесуэлу, будут обладать определенными привилегиями на мировом рынке нефти и газа, и никакие санкции здесь не помогут, потому что количество сырья для мировой экономики действительно ограничено.А вот запасы редких металлов достанутся только избранным, потому что ими располагают только считанное количество стран: помимо России и Китая, в данный список можно отнести Вьетнам, Мьянму, Индию и Австралию. Что же касается германия, который так необходим для развития современной оборонной промышленности, то здесь и вовсе игрока всего два, а именно Китай и Россия, поэтому в долгосрочной перспективе конкурентное преимущество экономик становится очевидным.Автор - Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова
Екатерина Новикова
Екатерина Новикова
мнения аналитиков, промышленность, китай, сша, германий
05:05 23.09.2025
 
"Достанется лишь избранным". Мир вступил в решающую фазу передела ресурсов

Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова
Екатерина Новикова
Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова
МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Причиной перманентных ограничений экспорта редкоземельных металлов является борьба за ресурсы, которые сами по себе ограничены. Даже человеческие ресурсы в новых условиях необходимы определенные, квалифицированные, учитывая те технологические изменения, которые произошли за последние 10 лет в наиболее развитых экономиках. Что уж говорить о природных ресурсах, которые требуются абсолютно во всех процессах производства? А с привнесением нового технологического уклада их участие становится необходимым и в высокотехнологичном производстве, от которого зависит уровень конкурентоспособности той или иной экономики.
Если посмотреть на действительные возможности стран в выстраивании производственных цепочек с целью выпуска высокотехнологичной продукции, то стоит обратить внимание на запасы различных видов природных ресурсов по странам. Здесь первую позицию в мире занимает Россия с общей стоимостью всех изведанных природных ресурсов в 75 трлн долларов, включая уголь, природный газ, нефть, редкие металлы, а также древесину. США располагается на втором месте с общей стоимостью природных ресурсов в 45 трлн долларов, что уже в 1,5 раза ниже ведущего игрока.
При этом редкие металлы не входят в список ключевых природных ресурсов Америки, что создает для них серьезные препятствия в производстве микропроцессоров, оборудования военной и гражданской промышленности. Запрет Китая на экспорт редких металлов, в первую очередь германия, в США и другие страны западного блока стран как раз направлен на замедление развития высоких технологий в странах G7.
Другой вопрос, что США еще в 2023 году поспешили заключить всеобъемлющее стратегическое соглашение с Вьетнамом, который занимает второе место в мире по запасам редких металлов после Китая. А вот для европейцев этап дальнейшего развития высоких технологий уже упущен, учитывая невозможность получения дешевых природных ресурсов из России, серьезное удорожание электроэнергии, а также удобрений. Речь идет просто о достойном выживании региона, а не переходе на новый уровень экономического развития.
В рейтинге стран по количеству природных ресурсов европейских стран нет вообще, что уже выразилось в неучастии Европы в выстраивании так называемых центров обработки больших данных, потому что для их обслуживания необходим значительный объем электроэнергии. Так, в США насчитывается более 5000 подобных центров, и если доля электроэнергии, потраченная на их поддержание в 2023 году, в экономике страны составляла порядка 3,7%, то к 2030 году ее уровень должен увеличиться до 12% (или 606 тераватт часов), по прогнозам американских экспертов компании McKinsey. Естественно, что такое потребление возможно только для стран с достаточным количеством имеющихся ресурсов, и это касается не только электроэнергии, но и других ресурсов и областей их применения.
В связи с этим становится очевидным, что экономики, располагающиеся на ведущих позициях по объему запасов природных ресурсов, включая, помимо России и США, Саудовскую Аравию, Канаду, Иран, Китай, Бразилию, Австралию, Ирак и Венесуэлу, будут обладать определенными привилегиями на мировом рынке нефти и газа, и никакие санкции здесь не помогут, потому что количество сырья для мировой экономики действительно ограничено.
А вот запасы редких металлов достанутся только избранным, потому что ими располагают только считанное количество стран: помимо России и Китая, в данный список можно отнести Вьетнам, Мьянму, Индию и Австралию. Что же касается германия, который так необходим для развития современной оборонной промышленности, то здесь и вовсе игрока всего два, а именно Китай и Россия, поэтому в долгосрочной перспективе конкурентное преимущество экономик становится очевидным.
Автор - Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

