МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Причиной перманентных ограничений экспорта редкоземельных металлов является борьба за ресурсы, которые сами по себе ограничены. Даже человеческие ресурсы в новых условиях необходимы определенные, квалифицированные, учитывая те технологические изменения, которые произошли за последние 10 лет в наиболее развитых экономиках. Что уж говорить о природных ресурсах, которые требуются абсолютно во всех процессах производства? А с привнесением нового технологического уклада их участие становится необходимым и в высокотехнологичном производстве, от которого зависит уровень конкурентоспособности той или иной экономики.Если посмотреть на действительные возможности стран в выстраивании производственных цепочек с целью выпуска высокотехнологичной продукции, то стоит обратить внимание на запасы различных видов природных ресурсов по странам. Здесь первую позицию в мире занимает Россия с общей стоимостью всех изведанных природных ресурсов в 75 трлн долларов, включая уголь, природный газ, нефть, редкие металлы, а также древесину. США располагается на втором месте с общей стоимостью природных ресурсов в 45 трлн долларов, что уже в 1,5 раза ниже ведущего игрока.При этом редкие металлы не входят в список ключевых природных ресурсов Америки, что создает для них серьезные препятствия в производстве микропроцессоров, оборудования военной и гражданской промышленности. Запрет Китая на экспорт редких металлов, в первую очередь германия, в США и другие страны западного блока стран как раз направлен на замедление развития высоких технологий в странах G7.Другой вопрос, что США еще в 2023 году поспешили заключить всеобъемлющее стратегическое соглашение с Вьетнамом, который занимает второе место в мире по запасам редких металлов после Китая. А вот для европейцев этап дальнейшего развития высоких технологий уже упущен, учитывая невозможность получения дешевых природных ресурсов из России, серьезное удорожание электроэнергии, а также удобрений. Речь идет просто о достойном выживании региона, а не переходе на новый уровень экономического развития.В рейтинге стран по количеству природных ресурсов европейских стран нет вообще, что уже выразилось в неучастии Европы в выстраивании так называемых центров обработки больших данных, потому что для их обслуживания необходим значительный объем электроэнергии. Так, в США насчитывается более 5000 подобных центров, и если доля электроэнергии, потраченная на их поддержание в 2023 году, в экономике страны составляла порядка 3,7%, то к 2030 году ее уровень должен увеличиться до 12% (или 606 тераватт часов), по прогнозам американских экспертов компании McKinsey. Естественно, что такое потребление возможно только для стран с достаточным количеством имеющихся ресурсов, и это касается не только электроэнергии, но и других ресурсов и областей их применения.В связи с этим становится очевидным, что экономики, располагающиеся на ведущих позициях по объему запасов природных ресурсов, включая, помимо России и США, Саудовскую Аравию, Канаду, Иран, Китай, Бразилию, Австралию, Ирак и Венесуэлу, будут обладать определенными привилегиями на мировом рынке нефти и газа, и никакие санкции здесь не помогут, потому что количество сырья для мировой экономики действительно ограничено.А вот запасы редких металлов достанутся только избранным, потому что ими располагают только считанное количество стран: помимо России и Китая, в данный список можно отнести Вьетнам, Мьянму, Индию и Австралию. Что же касается германия, который так необходим для развития современной оборонной промышленности, то здесь и вовсе игрока всего два, а именно Китай и Россия, поэтому в долгосрочной перспективе конкурентное преимущество экономик становится очевидным.Автор - Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова

