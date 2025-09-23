https://1prime.ru/20250923/rosaviatsiya-862653911.html

Росавиация распределила новые субсидии временно закрытым аэропортам

россия

росавиация

михаил мишустин

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Росавиация распределила новые субсидии временно закрытым аэропортам юга и центральной России на сумму около 6,4 миллиарда рублей на компенсацию затрат, сообщило ведомство. "Росавиация распределила новые субсидии временно закрытым аэропортам юга и центральной России. 10 заявителей получат в совокупности около 6,4 миллиарда рублей на компенсацию затрат, понесенных с декабря 2024-го по июнь 2025 года. Распоряжение об этом подписал премьер Михаил Мишустин", - говорится в сообщении Росавиации и указывается ссылка на распоряжение кабмина от июня текущего года. Поясняется, что средства из резервного фонда правительства пойдут на частичное возмещение расходов по обычным видам деятельности и процентов по кредитным договорам или договорам займа в период введения режима временного ограничения полетов в аэропортах юга и центральной части России. "Субсидии необходимы для поддержания функционирования предприятий, своевременной выплаты заработной платы работникам. На примере недавно открытых аэропортов - Геленджика и Краснодара, убеждаемся - помощь российского правительства помогла не только сохранить квалифицированный персонал, но и обеспечила готовность оперативно возобновить авиасообщение", – цитирует Росавиация слова замруководителя ведомства Натальи Андриановой, курирующей вопросы экономики воздушного транспорта и отраслевые программы развития. Субсидии получат операторы аэропортов в следующем размере: Симферополь - 3,21 миллиарда рублей, Ростов-на-Дону ("Платов") – 1,15 миллиарда рублей, Краснодар (открылся в сентябре текущего года) – 947,36 миллиона рублей, Анапа – 413,48 миллиона рублей, Воронеж – 230,79 миллиона рублей, Геленджик (открылся в июле текущего года) – 179,83 миллиона рублей, Белгород – 160,11 миллиона рублей, Липецк – 104,5 миллиона рублей, Брянск – 2,89 миллиона рублей, Курск – 1,89 миллиона рублей. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно в настоящее время ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. Глава Минтранса РФ Андрей Никитин в начале сентября текущего года заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России.

россия, росавиация, михаил мишустин