Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия в августе нарастила импорт груш из Китая - 23.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250923/rossija-862644348.html
Россия в августе нарастила импорт груш из Китая
Россия в августе нарастила импорт груш из Китая - 23.09.2025, ПРАЙМ
Россия в августе нарастила импорт груш из Китая
Россия в августе заметно нарастила импорт груш из Китая - за месяц объемы почти в полтора раза, до 2,8 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T03:15+0300
2025-09-23T03:15+0300
экономика
россия
бизнес
китай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862644348.jpg?1758586522
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Россия в августе заметно нарастила импорт груш из Китая - за месяц объемы почти в полтора раза, до 2,8 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. Августовские объемы ввоза груш стали также наиболее заметными с февраля текущего года. При этом импорт яблок продемонстрировали едва заметную отрицательную динамику к июню - объемы поставок сократились на 0,6%, до 3,78 миллиона долларов. Импорт этих фруктов из Китая страна сокращает уже четвертый месяц подряд, сейчас он на минимальном уровне с января этого года. Россия - пока не самый крупный импортер этих фруктов из Китая. Так, в августе она заняла всего 4% в экспорте яблок из этой страны. А доля в импорте груш была чуть выше - 6%.
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, китай
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, КИТАЙ
03:15 23.09.2025
 
Россия в августе нарастила импорт груш из Китая

Россия в августе нарастила импорт груш из Китая в 1,5 раза

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Россия в августе заметно нарастила импорт груш из Китая - за месяц объемы почти в полтора раза, до 2,8 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни.
Августовские объемы ввоза груш стали также наиболее заметными с февраля текущего года.
При этом импорт яблок продемонстрировали едва заметную отрицательную динамику к июню - объемы поставок сократились на 0,6%, до 3,78 миллиона долларов. Импорт этих фруктов из Китая страна сокращает уже четвертый месяц подряд, сейчас он на минимальном уровне с января этого года.
Россия - пока не самый крупный импортер этих фруктов из Китая. Так, в августе она заняла всего 4% в экспорте яблок из этой страны. А доля в импорте груш была чуть выше - 6%.
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала