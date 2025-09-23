https://1prime.ru/20250923/rossija-862644348.html

Россия в августе нарастила импорт груш из Китая

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Россия в августе заметно нарастила импорт груш из Китая - за месяц объемы почти в полтора раза, до 2,8 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. Августовские объемы ввоза груш стали также наиболее заметными с февраля текущего года. При этом импорт яблок продемонстрировали едва заметную отрицательную динамику к июню - объемы поставок сократились на 0,6%, до 3,78 миллиона долларов. Импорт этих фруктов из Китая страна сокращает уже четвертый месяц подряд, сейчас он на минимальном уровне с января этого года. Россия - пока не самый крупный импортер этих фруктов из Китая. Так, в августе она заняла всего 4% в экспорте яблок из этой страны. А доля в импорте груш была чуть выше - 6%.

