https://1prime.ru/20250923/rossija-862645177.html

Каждый второй грибник в России ходит на "тихую охоту" ради азарта

Каждый второй грибник в России ходит на "тихую охоту" ради азарта - 23.09.2025, ПРАЙМ

Каждый второй грибник в России ходит на "тихую охоту" ради азарта

Каждый второй грибник в России ходит на "тихую охоту" ради азарта в поиске, и лишь 12,4% собирают грибы с основной целью приготовить вкусное блюдо, отмечает... | 23.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-23T05:00+0300

2025-09-23T05:00+0300

2025-09-23T05:00+0300

бизнес

россия

экономика

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862645177.jpg?1758592852

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Каждый второй грибник в России ходит на "тихую охоту" ради азарта в поиске, и лишь 12,4% собирают грибы с основной целью приготовить вкусное блюдо, отмечает Россельхозбанк в исследовании, которое есть у РИА Новости. "На вопрос о мотивации для похода за грибами каждого второго (50,4%) привлекает азарт поиска и обнаружения "добычи". Чуть более трети (37,2%) ценят поход за грибами как возможность побыть наедине с природой и своими мыслями. Лишь 12,4% указали как основной мотиватор предвкушение вкусного блюда", - говорится в исследовании, в котором приняли участие более 1 тысячи россиян. При этом заядлыми грибниками себя называют 15% россиян. Еще 44% идут за грибами "иногда или если позовут". Остальные вообще не собирают грибы. Самым любимым грибным блюдом россияне называют жареную картошку с грибами - ее упоминают 22% участников исследования. После картошки идут грибные супы с 16%. Также в топ-5 самых популярных входят заготовки и консервы, более сложные блюда, такие как жульен и мясо с грибами и сыром. Отмечается, что из 300 съедобных видов грибов, которые растут в России, белые грибы любят больше всего - их выбирают 17% участников исследования, затем идут лисички и опята с 12%. Грузди, маслята, подберезовики и подосиновики называют по 10% россиян, а рыжики и шампиньоны - по 7%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия