Россия в августе потратила на китайские приставки $5,029 млн - 23.09.2025, ПРАЙМ
Россия в августе потратила на китайские приставки $5,029 млн
2025-09-23T05:46+0300
2025-09-23T05:46+0300
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Россия в августе потратила максимальную с февраля сумму на китайские игровые приставки - 5,029 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской таможни. по сравнению с июлем покупки в денежном выражении выросли на 7%, а к аналогичному периоду годом ранее динамика оказалась еще более заметной - 10%. При этом Россия не входит в число основных покупателей китайского игрового оборудования - в августе на нее пришлось менее 1% соответствующего экспорта из Поднебесной. Куда более заметные потребители - Нидерланды (28%), Великобритания (12%) и Япония (9%).
05:46 23.09.2025
 
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Россия в августе потратила максимальную с февраля сумму на китайские игровые приставки - 5,029 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской таможни.
по сравнению с июлем покупки в денежном выражении выросли на 7%, а к аналогичному периоду годом ранее динамика оказалась еще более заметной - 10%.
При этом Россия не входит в число основных покупателей китайского игрового оборудования - в августе на нее пришлось менее 1% соответствующего экспорта из Поднебесной. Куда более заметные потребители - Нидерланды (28%), Великобритания (12%) и Япония (9%).
 
