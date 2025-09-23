https://1prime.ru/20250923/rossija-862645429.html
Россия в августе потратила на китайские приставки $5,029 млн
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Россия в августе потратила максимальную с февраля сумму на китайские игровые приставки - 5,029 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской таможни.
по сравнению с июлем покупки в денежном выражении выросли на 7%, а к аналогичному периоду годом ранее динамика оказалась еще более заметной - 10%.
При этом Россия не входит в число основных покупателей китайского игрового оборудования - в августе на нее пришлось менее 1% соответствующего экспорта из Поднебесной. Куда более заметные потребители - Нидерланды (28%), Великобритания (12%) и Япония (9%).
